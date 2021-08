Infliger des dégâts à la professeur Slone, défi saison 7

Où trouver la professeur Slone dans Fortnite ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Encore une fois, nous devons faire face à un défi qui est plutôt facile et ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Le plus compliqué sera probablement de trouver. Ne tournons pas autour du pot, sachez qu'elle réside dans la base souterraine de Corny Complex. Il est donc conseillé d'atterrir directement sur place, de trouver une arme afin de lui infliger des dégâts, mais aussi de vous protéger d'éventuels adversaires, et d'aller à sa rencontre.Pour la trouver facilement, atterrissez du côté est de la zone, étant donné qu'une fois entré dans la base, il ne vous reste plus qu'à vous diriger vers la droite et de suivre le chemin pour, assise sur un fauteuil, en plein milieu de la pièce. Lorsque vous lui aurez tiré dessus, celle-ci se divisera en trois. Lui infliger 50 dégâts devrait suffire pour valider le défi et repartir avec les 30 000 XP.