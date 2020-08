Infliger des dégâts depuis une voiture dans Fortnite

La saison 3 du Chapitre 2 debat son plein depuis ce mercredi 17 juin, et Epic Games continue tout naturellement de proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette huitième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant d'Lessont disponibles depuis peu dans, et offrent pléthore de nouvelles possibilités. Bien entendu, Epic Games souhaite que la communauté fasse rapidement connaissance avec nouveaux véhicules,, c'est pourquoi plusieurs défis vous demanderont d'utiliser ces fameuses voitures.Vous allez devoir ici. Sachez que la tâche ne sera pas très compliquée pour les joueurs en duo ou en squad, puisque outre le conducteur, tout le monde est en mesure d'utiliser son arme à bord d'un véhicule, à l'instar des hélicoptères et des bateaux. Il est donc recommandé de vous rendre en ville, dans les lieux où les joueurs adverses sont nombreux, afin d'en infliger rapidement.Toutefois, si vous êtes un joueur solo, sachez que vous pouvez également valider le défi,Sachez que cette action cause de lourds dommages à vos adversaires.