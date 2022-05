Infliger des dégâts à des adversaires dans des véhicules avec des tourelles déployables, défi semaine 10

Infliger des dégâts à des adversaires dans des véhicules avec des tourelles déployables

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Comme vous devez le savoir,se trouvent dans de nombreuses villes, notamment là où la Rébellion a établi son camp. Ces dernières sont souvent sur la route, en marge du lieu-dit, ou alors en pleine ville, pour mieux la défendre. Le défi vous demandera. Cela pourrait donc s'avérer un peu long.Notez, toutefois, que. Vous pouvez donc l'utiliser pour le valider plus rapidement. En utilisant le bus, vous aurez la possibilité de bouger et donc de croiser des véhicules ennemis plus facilement.Vous pouvez retrouver sur la carte ci-dessous plusieurs emplacements de tourelles déployables, ou de bus de combat.