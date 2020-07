Il avait les crocs, défi du requin, carte à remplir

Nous vous expliquons comment valider facilement et rapidement le défi intitulé « Il avait les crocs ».

Comment valider le défi du requin « Il avait les crocs » dans Fortnite ?

Trouver une canne à pêche.

Trouver un requin.

Attendre qu'un joueur ennemi se trouve dans la zone.

Lancer votre ligne pour qu'elle s'attache au requin.

Mettre le joueur K.O avec le requin puis le tuer.

En plus des défis hebdomadaires sortant tous les jeudis, Epic Games propose, de temps à autre, des défis supplémentaires, certains étant même secrets, dans le but de permettre aux joueurs de récupérer de l'expérience, cruciale pour progresser dans le fameux Passe de combat et récupérer tous les cosmétiques exclusifs que ce dernier propose. L'un des défis secrets proposés par Epic Games, qui s'obtient via une carte à remplir, se nomme «» et vous demandera de réaliser plusieurs petites actions successives.Le défi n'est en soi pas très compliquer à réaliser, à condition de savoir comment faire. Dans un premier temps, vous allez devoir. Si vous effectuez les actions suivantes dans une autre zone, le défi, assez compliqué, ne sera finalement pas validé. Vous devrez également vous munir d'une canne à pêche, élément essentiel. Ces dernières se trouvent près de tous les points d'eau. Il ne sera donc pas très compliqué d'en trouver une.Lorsque vous aurez effectué cette action, vous allez devoir partir à la recherche d'un requin, qui sont assez nombreux aux alentours de Misty Meadows. Une fois que vous en avez repéré un,. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le tuer avec une arme à feu classique.En bref vous devez :