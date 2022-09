Glisser sur 50 mètres sans interruption, défi semaine 13

Glisser sur 50 mètres dans Fortnite

Lessont bien présents pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera dePour valider ce défi, les joueurs devront tout simplement. Comme vous l'aurez compris, cela n'est en fait pas si facile, puisqu'il faut adopter une certaine stratégie. Nous vous conseillons donc de vous rendre sur une hauteur, comme une colline voire une montagne.L'idéal serait même de sprinter avant de lancer la glissade, en restant appuyer sur la touche pour s'accroupir, afin d'avoir plus de vitesse et donc de glisser plus longtemps. En suivant ces recommandations, vous ne devriez avoir aucun mal à valider ce défi.Pour avoir plus de facilité, nous vous recommandons de vous rendre à Shifty Shafts, le sud de Tilted Towers ou encore Lazy Lagoon, étant donné que nous trouvons de nombreux reliefs. N'hésitez pas, en outre, à insister jusqu'à la fin de la glissade si vous n'avez pas eu la notification de validation du défi, puisque ces quelques mètres peuvent être décisifs.Vous pouvez retrouver tous les défis de la semaine 13 dans ce guide