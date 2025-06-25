Fortnite x Squid Game : Les détails du contenu, mode de jeu et nouvelle carte

Préparez-vous à lutter pour votre survie avec la nouvelle collaboration de Fortnite, qui accueille cette fois l'univers de Squid Game. Nouvelle carte et skins au programme.

Squid Grounds : plongez au cœur du jeu de survie ultime









Un arsenal complet pour survivre sur Squid Grounds

Pistolet-mitrailleur œil rouge

Bombe boogie-woogie atypique

Objet de redéploiement du planeur

Pistolets-mitrailleurs, fusils d'assaut et de précision divers (Hammer, à rafale, viseur rouge, tactique, etc.)

Fusils à pompe divers (spécialisé, tactique, combat, charge, grondeur, braconnier)

Armes explosives comme le lance-roquettes ou la grenade à onde de choc

Équipements tactiques : réacteur dorsal, cramponneur, mini-bulle protectrice et bien d'autres

Réinitialisation des rangs : une nouvelle chance de briller

Des skins exceptionnels

Tenue Garde des jeux

Tenue Défenseur du ddakji

Tenue Gardien du 1, 2, 3, soleil

Tenue Boss des billes

Tenue Destructeur du dalgona

Tenue Titan du tir à la corde

Tenue Perfectionniste du pentathlon

Tenue Jongleuse de volant

Tenue Soldate de la pierre volante

Tenue As des osselets

Tenue Superviseur des jeux

Tenue Survivante du pont de verre

Dès le 27 juin à 13 h (heure de Paris),, la carte événementielle de Fortnite Recharge, qui plonge les joueurs dans l'univers impitoyable de Squid Game. Une seule règle : tenez jusqu'au bout. Des skins et bien d'autres choses seront aussi au rendez-vous.Epic Games ne fait pas les choses à moitié avec Squid Grounds,. Disponible dès le, cette nouvelle arène vous invite à explorer les lieux emblématiques du célèbre jeu mortel : fausses villes inquiétantes, labyrinthes souterrains cachés sous les collines, et bien sûr, le fameux jeu « Un, deux, trois, soleil », qui prend ici une dimension fatale.Durant tout son week-end de lancement, Squid Grounds sera la, permettant aux joueurs de pleinement découvrir et maîtriser ses subtilités. À partir du, elle prendra la place d'Oasis dans la rotation classique des cartes. Pas d'inquiétude toutefois, Oasis reviendra prochainement.Pour maximiser vos chances de survie,, ainsi que des classiques très appréciés :Avec un arsenal aussi varié, Squid Grounds promet des affrontements tactiques, nerveux et sans merci.Le lancement de Squid Grounds marque également une. Tous les joueurs repartiront sur un pied d'égalité dès ce. Votre rang initial en mode normal et en mode Zéro construction dépendra de votre performance au cours de la période précédente.Pour dévoiler votre nouveau rang, il vous faudra obligatoirement disputer une partie en Recharge classé dans chaque mode. Petit rappel : les nouveaux comptes Epic Games devront d'abord réussir la quête « survivre à 500 adversaires » avant d'accéder aux parties classées.De nombreuses tenues seront disponibles dans la boutique, toujours à la même date. Parmi lesquels nous retrouverons :En parallèle, les joueurs pourront aussi acheter des accessoires tels que des accessoires de dos, pour se démarquer des autres sur le champ de bataille. En soit, un bel événement, qui concernera uniquement le mode Rechargé (sauf pour les skins) dès le 27 juin.