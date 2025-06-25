Fortnite x Squid Game : Les détails du contenu, mode de jeu et nouvelle carte

Préparez-vous à lutter pour votre survie avec la nouvelle collaboration de Fortnite, qui accueille cette fois l'univers de Squid Game. Nouvelle carte et skins au programme.
Dès le 27 juin à 13 h (heure de Paris), Fortnite se mettra à l'heure de Squid Game avec Squid Grounds
, la carte événementielle de Fortnite Recharge, qui plonge les joueurs dans l'univers impitoyable de Squid Game. Une seule règle : tenez jusqu'au bout. Des skins et bien d'autres choses seront aussi au rendez-vous.
Squid Grounds : plongez au cœur du jeu de survie ultime
Epic Games ne fait pas les choses à moitié avec Squid Grounds, une carte immersive directement inspirée de la série culte Squid Game
. Disponible dès le 27 juin
, cette nouvelle arène vous invite à explorer les lieux emblématiques du célèbre jeu mortel : fausses villes inquiétantes, labyrinthes souterrains cachés sous les collines, et bien sûr, le fameux jeu « Un, deux, trois, soleil », qui prend ici une dimension fatale.
Durant tout son week-end de lancement, Squid Grounds sera la seule carte disponible dans Recharge
, permettant aux joueurs de pleinement découvrir et maîtriser ses subtilités. À partir du 30 juin
, elle prendra la place d'Oasis dans la rotation classique des cartes. Pas d'inquiétude toutefois, Oasis reviendra prochainement.
Un arsenal complet pour survivre sur Squid Grounds
Pour maximiser vos chances de survie, Fortnite Recharge introduit également de nouveaux objets exclusifs
, ainsi que des classiques très appréciés :
- Pistolet-mitrailleur œil rouge
- Bombe boogie-woogie atypique
- Objet de redéploiement du planeur
- Pistolets-mitrailleurs, fusils d'assaut et de précision divers (Hammer, à rafale, viseur rouge, tactique, etc.)
- Fusils à pompe divers (spécialisé, tactique, combat, charge, grondeur, braconnier)
- Armes explosives comme le lance-roquettes ou la grenade à onde de choc
- Équipements tactiques : réacteur dorsal, cramponneur, mini-bulle protectrice et bien d'autres
Avec un arsenal aussi varié, Squid Grounds promet des affrontements tactiques, nerveux et sans merci.
Réinitialisation des rangs : une nouvelle chance de briller
Le lancement de Squid Grounds marque également une réinitialisation complète des rangs Fortnite Recharge
. Tous les joueurs repartiront sur un pied d'égalité dès ce 27 juin
. Votre rang initial en mode normal et en mode Zéro construction dépendra de votre performance au cours de la période précédente.
Pour dévoiler votre nouveau rang, il vous faudra obligatoirement disputer une partie en Recharge classé dans chaque mode. Petit rappel : les nouveaux comptes Epic Games devront d'abord réussir la quête « survivre à 500 adversaires » avant d'accéder aux parties classées.
Des skins exceptionnels
De nombreuses tenues seront disponibles dans la boutique, toujours à la même date. Parmi lesquels nous retrouverons :
- Tenue Garde des jeux
- Tenue Défenseur du ddakji
- Tenue Gardien du 1, 2, 3, soleil
- Tenue Boss des billes
- Tenue Destructeur du dalgona
- Tenue Titan du tir à la corde
- Tenue Perfectionniste du pentathlon
- Tenue Jongleuse de volant
- Tenue Soldate de la pierre volante
- Tenue As des osselets
- Tenue Superviseur des jeux
- Tenue Survivante du pont de verre
En parallèle, les joueurs pourront aussi acheter des accessoires tels que des accessoires de dos, pour se démarquer des autres sur le champ de bataille. En soit, un bel événement, qui concernera uniquement le mode Rechargé (sauf pour les skins) dès le 27 juin.
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