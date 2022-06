Fortnite x Naruto de retour en juin

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En novembre dernier, les joueurs de Fortnite ont pu profiter d'un événement spécial, permettant de récupérer, via la boutique, des objets cosmétiques. Plusieurs tenues et accessoires étaient alors disponibles à la vente, mais la communauté n'a pas été rassasiée et s'attendait à plus de choses. Cela pourrait (devrait) arriver dès la fin de ce mois de juin,Teasé sur Twitter, l'événement «» ne possède pas encore de détails, mais nous savons qu'il arrivera, en France, dès le 24 juin. Il devrait normalement nous proposer de nouveaux cosmétiques, mais des choses bien plus importantes devraient également être de la partie. Epic Games ne nous tease pas simplement des skins dans la boutique,Comme ce fut le cas pour certains partenariats, les joueurs de Fortnite pourraient voir débarquer, directement sur le champ de bataille, des références à Naruto. que ce soit au niveau des PNJ, des armes ou objets, ou même des lieux de la carte. Il ne serait pas étonnant non plus que des quêtes spéciales soient introduites dans le cadre de ce partenariat. Cela fait, effectivement, un petit moment que des quêtes spéciales, hors Passe de combat, n'ont pas été proposées aux joueurs.Nous en saurons un peu plus ces prochains jours,. Epic Games devrait nous teaser certaines choses, en attendant.