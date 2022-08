Fortnite x Dragon Ball : La collaboration est lancée, avec des skins et bien d'autres choses

Fortnite x Dragon Ball, les détails

Des skins

Son Goku La tenue (disponible avec les styles alternatifs Super Saiyan, Super Saiyan bleu et Ultra instinct, et l'emote Accumulation de ki de Goku)

Vegeta La tenue (disponible avec les styles alternatifs Super Saiyan, Super Saiyan bleu et Super Saiyan bleu (évolué), ainsi que l'emote Accumulation de ki de Vegeta)

Bulma La tenue avec le style Blouse de labo

Beerus La tenue

Accessoire de dos Bâton magique (Nyoibo) Poisson oracle Carapace de Kamesennin

Pioche Pioche Bâton magique (Nyoibo) Pioche Bâton de Kamesennin

Planeur Planeur Nuage magique (Kinto-un) Planeur Nacelle

Emote L'emote Accumulation de ki L'emote Danse de fusion L'emote Concentration de ki



Des défis

Des nouveaux tableaux

De nouveaux objets

Un PNJ et un tournoi

depuis très longtemps, notamment à cause des fuites, puis du teasing d'Epic Games. Cette dernière est disponible depuis ce 16 août et offre de nombreuses possibilités aux joueurs, qui pourront récupérer des récompenses gratuites ou obtenir des skins via la boutique, mais aussi bien d'autres choses.Pour ne pas être perdu et, nous vous proposons un récapitulatif.Évidemment, que serait une collaboration avecsans skins dans la boutique ? Dès maintenant et pendant plusieurs jours, il est possible d'acquérir, via la boutique, de, mais aussi leur variante et des objets spéciaux. Voici en bref ce qui peut être acheté :En plus de tout cela, des packs spéciaux, regroupant plusieurs skins, seront disponibles. Vous pouvez les retrouver dans la boutique.Bien entendu, les collaborations majeures ont, presque toutes, droit à des défis, plus ou moins difficiles, pour avoir des cosmétiques gratuits. Malheureusement, ici, aucune tenue ne sera proposée aux joueurs,, qui est l'ultime récompense. Il faudra pour cela obtenir des niveaux de puissance, en validant des quêtes. Tous les détails peuvent être consultés en jeu, via le menu « Libérez votre puissance ! ».Le temps de l'événement,. Le système est identique, à la différence que vous aurez l'emplacement exact de votre adversaire. Vous aurez cinq minutes pour en venir à bout et obtenir votre prime.Des objets spéciaux inédits pourront être récupérés, par le biais des livraisons de la Capsule Corporation, similaires aux caisses de ravitaillement. Les joueurs pourront mettre la main sur le fameuxou encore le. Allez lui rendre visite pour obtenir des objets puissants, en échange d'or.Un tournoi va également être organisé, en duo, le 18 août, permettant de récupérer une emote, une icône de bannière et un aérosol, selon vos performances.