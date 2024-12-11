Fortnite Wrapped 2024 : Obtenez un récapitulatif de votre année 2024 sur le battle royale

Fortnite est un jeu vidéo gratuit multijoueur développé par Epic Games, disponible sur PC, consoles et mobiles. Son célèbre mode Battle Royale oppose jusqu'à 100 joueurs sur une île évolutive. Il propose aussi des événements réguliers spectaculaires, des collaborations avec de grandes franchises et une scène esport dynamique, dont la renommée Fortnite World Cup.