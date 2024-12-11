Fortnite Wrapped 2024 : Obtenez un récapitulatif de votre année 2024 sur le battle royale

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 décembre 2024 à 15h31
Il est possible d'obtenir un résumé de son année 2024 sur Fortnite, permettant de voir combien d'heures vous avez passées en jeu, combien de victoires royales vous avez rapporté ou encore le nombre d'éliminations.
Fortnite Wrapped 2024 : Obtenez un récapitulatif de votre année 2024 sur le battle royale
Avec la fin d'année qui approche, de nombreux jeux permettent aux utilisateurs d'avoir un récapitulatif de leurs douze derniers mois, ce qui est également proposé sur des plateformes comme Twitch ou Spotify, chose qui est souvent très demandée par la communauté. Fortnite ne le propose toujours pas officiellement, puisque Epic Games n'a jamais proposé une telle fonctionnalité, mais des sites tiers vous permettent d'avoir un aperçu de votre année 2024 dans Fortnite

Obtenir son Fortnite Wrapped 2024

En 2024, Fortnite a bien évolué en suivant le même chemin que l'an dernier, en relançant le chapitre 2 avec Fortnite Remix, et en lançant un nouveau chapitre début décembre. Nous avons également vu le retour, de manière définitive, Fortnite OG, qui est le chapitre 1. De fait, nombreux ont été les joueurs à s'intéresser au battle royale ces derniers temps, que ce soit le temps de quelques parties ou de manière plus récurrente. C'est pourquoi le Fortnite Wrapped 2024 est quelque chose de recherchée par une partie de la communauté.

Pour l'obtenir, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site fortnite.gg, qui vous permet d'avoir le résumé de votre année 2024 dans Fortnite sans vous connecter. Il suffit de connaître par cœur votre pseudo Epic Games, votre Xbox Gametag ou votre PlayStation ID pour pouvoir obtenir diverses informations. Lorsque vous remplissez la case avec votre pseudo et votre plateforme, vous obtenez diverses informations, comme le nombre d'heures jouées, de parties, de victoires ou de kills. 

wrapped2024-fortnite
Vous pouvez aussi voir quelle a été la saison dans laquelle vous avez passé le plus de temps, et atteint le niveau le plus élevé. 

Une fois vos résultats récupérés, vous pourrez ensuite les comparer avec vos amis et les partager sur vos réseaux sociaux, afin de voir qui s'en est le mieux sorti et qui a le plus joué à Fortnite en 2024

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (4)

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Lucquiche (invité) Le 11/03/2025 à 19:03

Commentaire

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Mxnat0jr (invité) Le 22/12/2024 à 21:25

Pire saison

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Lulu62360 (invité) Le 16/12/2024 à 18:15

Cc

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Érisa29 (invité) Le 13/12/2024 à 07:27

Notez mon pseudo sur 10. (Faut que je le change)