Fortnite va lancer des skins de Cyberpunk 2077, et les joueurs sont furieux

Comme attendu, des skins Cyberpunk 2077 arrivent dans Fortnite, et certains joueurs pointent du doigt l'ironie de cette collaboration, notamment avec Johnny Silverhand.
Aussi étrange soit-il, Epic Games continue d'élargir le métavers de Fortnite
en multipliant les collaborations en ces temps de fête. Après l'arrivée de Mariah Carey et des skins Skibidi Toilet, le célèbre battle royale a annoncé sa prochaine collaboration : Cyberpunk 2077
, de CD Projekt RED. Dès les prochains jours, les joueurs pourront incarner Johnny Silverhand et V dans le monde de Fortnite.
Si cette collaboration marque une nouvelle étape pour le jeu, elle offre également une autre apparition vidéoludique à Keanu Reeves, puisque l'acteur iconique voit son personnage Cyberpunk devenir une skin incontournable.
Une ironie pointée du doigt
Cependant, cette annonce n'a pas manqué de faire réagir les fans de Cyberpunk 20277, notamment sur Reddit, où beaucoup ont relevé une ironie flagrante : Johnny Silverhand, un personnage opposé à la société de consommation, devient un cosmétique monétisé dans un jeu live-service qui ne pense qu'à faire du chiffre
.
« Il serait furieux de savoir qu'il est devenu une microtransaction
», a commenté un utilisateur. Dans l'univers de Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand combat avec ferveur les méga-corporations et leur contrôle sur la société. Certains ont plaisanté sur le fait qu'il voudrait probablement « faire tomber Epic Games, tout comme Arasaka
».
Un autre joueur a même imité la voix de Johnny : « V, ne me laisse pas devenir un produit commercialisable, V, aide-moi !
»
Entre sarcasme et enthousiasme
Si certains dénoncent cette ironie, d'autres soulignent que CD Projekt RED, une entreprise valant plusieurs milliards de dollars, incarne déjà ce qu'elle critique. « L'ironie était déjà là dès le départ
», note un joueur.
Oh the irony of Johnny becoming a micro transaction
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Mais tout le monde ne s'attarde pas sur la polémique. De nombreux fans se réjouissent de l'occasion de créer des mèmes hilarants. « Réveille-toi, samouraï, on a un battle royale à gagner
», plaisante un internaute.
Les skins de Cyberpunk 2077, comprenant Johnny Silverhand et V, seront disponibles dans la boutique.
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