Fortnite va introduire une nouvelle personnalisation, avec une collaboration XXL

En constante évolution, Fortnite devrait prochainement proposer une nouvelle possibilité de personnalisation. Offrant aux joueurs l'occasion d'obtenir de nouveaux skins.
Fortnite
se prépare à accueillir une énorme collaboration avec Jordan qui introduira une nouvelle fonctionnalité de personnalisation de skins, selon des fuites. Au fil des années, Fortnite a multiplié les partenariats marquants
, intégrant Marvel, Star Wars, et de nombreuses autres licences, que ce soit des films, des animes, ou même des autres jeux vidéo, apportant des armes uniques, de nouvelles mécaniques de gameplay, et des objets cosmétiques prisés des joueurs.
Bientôt des skins de chaussures dans Fortnite
Cette fois, les dataminers, dont iFireMonkey, ont révélé qu'un partenariat avec Nike Jordan est en préparation pour la mi-saison de Fortnite Remix
(aussi appelé par les joueurs Fortnite OG Chapitre 2). Cette collaboration devrait introduire des chaussures, un type de cosmétique inédit pour les skins Fortnite
. Parmi les modèles attendus, nous devrions voir des baskets comme les iconiques Jordan 1, Jordan 4, Nike Cortez, et bien d'autres.
Ce partenariat avec Jordan renforce également les rumeurs d'une nouvelle catégorie d'accessoires dans le jeu, offrant encore plus de flexibilité pour personnaliser les personnages. Les joueurs sont impatients de voir comment cette nouveauté va s'intégrer aux skins actuels, permettant des combinaisons et des looks encore plus variés, et une rentrée d'argent supplémentaire pour Epic Games.
Nous en saurons plus d'ici quelques semaines, alors que la fin d'année s'annonce particulièrement chargée pour les joueurs de Fortnite
, avec le retour du chapitre 2
, et l'arrivée d'un nouveau chapitre dans un mois, et donc d'une nouvelle carte.
commentaire (0)