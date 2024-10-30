Fortnite : Quand et à quelle heure commence Fortnite OG chapitre 2 ?



le 30 octobre 2024 à 11h58 Publié par Corentin Rimbert le 30 octobre 2024 à 11h58

La quatrième saison du chapitre 5 de Fortnite est sur le point de se terminer pour laisser place à quelque chose de spécial comme l'an dernier avec Fortnite OG. Cette fois, c'est le chapitre 2 qui fera son retour. Mais quand et à quelle heure sera lancée cette saison attendue ?