Fortnite : Quand et à quelle heure commence Fortnite OG chapitre 2 ?

La quatrième saison du chapitre 5 de Fortnite est sur le point de se terminer pour laisser place à quelque chose de spécial comme l'an dernier avec Fortnite OG. Cette fois, c'est le chapitre 2 qui fera son retour. Mais quand et à quelle heure sera lancée cette saison attendue ?
Le chapitre 5 de Fortnite va continuer, mais d'une manière assez étrange en reprenant le système qui a tant fonctionné l'an passé : Fortnite OG
. Cette nouvelle saison s'annonce spéciale, déjà parce qu'elle ne devrait durer qu'un mois, mais aussi parce qu'elle rapportera dans Fortnite le chapitre 2, comprenant sa carte et ses spécialités. Un système basé sur Fortnite OG de l'an dernier, qui avait battu des records.
Quoi qu'il en soit, la « saison 5 » du chapitre 5 du battle royale est toute proche
, et avec sa sortie imminente, certains se demandent à quelle heure va être lancée la saison Fortnite OG chapitre 2
. Son nom officiel pourrait d'ailleurs être Fortnite Remix
.
Quand commence la saison Fortnite OG chapitre 2 ?
Comme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant la nouvelle saison
et sa sortie. Pour cette transition entre la saison 4 et 5, les choses sont légèrement différentes, avec de nombreux teasers et informations publiés sur les réseaux sociaux, révélant par exemple très vite que le chapitre 2 serait de retour, avec certaines mécaniques de l'époque.
Il est possible que les animaux sauvages fassent leur retour, avec la possibilité de les monter. Mais cela ne sera confirmable qu'une fois Fortnite OG chapitre 2 disponible. La date de sortie de Fortnite Remix est programmée pour le 2 novembre 2024.
À quelle heure commence Fortnite Remix (OG chapitre 2) ?
Concernant l'heure de sortie de la saison Fortnite OG chapitre 2
, Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement les informations, mais nous pouvons estimer avec plus ou moins de précisions comment les choses vont se dérouler. La maintenance des serveurs
devrait débuter dans la matinée ce samedi 2 novembre
, selon les habitudes d'Epic Games sur les réseaux sociaux. Le premier trailer devrait être publié à ce moment-là, tandis que les leaks dévoileront sans aucun doute le contenu.
Néanmoins, Fortnite OG chapitre 2
ne sera pas jouable tout de suite puisque la maintenance devrait être plus longue que d'habitude, et une mise à jour importante sera à télécharger. Fortnite Remix, devrait donc débuter en fin de matinée ou en début d'après-midi, comme souvent
.
Notez que l'article sera mis à jour (sur l'heure de lancement) si Epic Games partage des informations plus précises.
Quelles nouveautés pour la Fortnite Remix ?
Naturellement, puisqu'il s'agit d'un retour, nous avons déjà quelques informations. Nous retrouverons la carte disponible à l'époque, mais aussi certaines mécaniques, même si Epic Games n'a pas encore tout dévoilé. De quoi apporter un peu de nostalgie aux joueurs. Un événement sera disponible pour implanter tout cela dans le jeu
.
Rendez-vous le 2 novembre, aux alentours de 12h, pour découvrir la saison Fortnite Remix
.
commentaire (1)
J ai trop hâte