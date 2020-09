Fortnite : Une Switch spéciale édition limitée annoncée

Pack Panthère Tenue Panthère (deux styles) Accessoire de dos Kit soyeux (deux styles)

2000 V-bucks

Quand sortira la Switch Fortnite ?

Le jeu le plus téléchargé sur une console Nintendo en Europe est au cœur d'une édition limitée. En effet,s'invite dans un pack spécial consacré au battle royale d'Epic Games, afin de faire plaisir aux joueurs qui souhaiteraient acquérir, l'un des jeux les plus populaires du monde actuellement.Bien entendu, outre la console qui sera plus ou moins décorée aux couleurs de, et notamment les Joy-Con, les joueurs pourront profiter d'un code de téléchargement pour avoir accès à du contenu additionnel :La console devrait arriver sur le marché européen dès le 30 octobre prochain. Pour le moment, aucun prix n'a été donné, mais celui-ci ne devrait pas être supérieur au prix de la console, qui est actuellement vendue à 290 euros au moins cher Bonne nouvelle donc pour celles et ceux qui souhaitaient acheter la dernière console de Nintendo, tout en étant amateur de. Il faudra toutefois faire attention, étant donné qu'il s'agit d'une édition limitée.L'article sera mis à jour lorsque des informations plus précises seront communiquées.