Fortnite : Une star révèle enfin le temps fou nécessaire pour créer un skin

Il faut du temps entre le moment ou Epic Games commence à faire une tenue d'un star pour Fortnite et son moment d'arrivée dans le jeu. Le célèbre Kai Cenat a surpris la communauté en dévoilant les coulisses de son skin Icon Series et le processus de création, bien plus long que ce que les joueurs imaginaient.

Un développement entamé dès 2024

J'ai été en contact avec Fortnite depuis environ un an pour le lancer. Mon skin est en préparation depuis 2024. Ils doivent scanner ton corps, réfléchir aux idées, aux concepts… C'est le plus difficile, leur dire exactement ce que tu veux. Tu ne veux pas que ce soit ringard ou cliché.

Kai Cenat reveals a lot of people that don't currently have Fortnite Icon Skins may potentially be getting one as they were working on his for over a year 🤯🔥 pic.twitter.com/soXmqCauj5 — ryan 🤿 (@scubaryan_) September 10, 2025

Pourquoi certains créateurs attendent encore leur skin

Le phénomèneest habitué aux collaborations et aux skins exclusifs, mais rares sont ceux qui savent vraiment ce qu'il se passe en coulisses. À l'occasion d'un live,. Une information qui éclaire d'un nouveau jour le rythme des sorties d'Epic Games et qui montre à quel point le studio doit être attentif et surtout prévoyant pour s'organiser.Alors que les joueurs pensaient que ces collaborations étaient mises en place rapidement, Kai Cenat a confié queCes propos montrent que, bien avant même l'annonce officielle.En plus de la création du skin, Kai Cenat a expliqué que, qui nécessitait une validation extérieure. Kanye West lui-même aurait dû donner son feu vert pour que l'emote soit intégrée à Fortnite.Ce détail illustre la complexité des accords autour des collaborations de l'Icon Series, où plusieurs acteurs et ayants droit entrent en jeu.Cette révélation permet aussi de mieux comprendre pourquoi certains streamers populaires n'ont toujours pas leur skin, ou pourquoi leur arrivée se fait attendre., soit deux ans après son pic de popularité en 2018.Avec des délais aussi longs, il est probable que d'autres stars de la communauté aient déjà entamé leur collaboration avec Epic, mais qu'il faille patienter encore plusieurs mois, voire années, avant de les voir apparaître en jeu. Il est donc plus difficile pour Epic Games de surfer sur les tendances très temporelles, puisque le temps que tout soit mis en place, celle-ci peut déjà avoir disparu.