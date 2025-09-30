Fortnite : Une star révèle enfin le temps fou nécessaire pour créer un skin

Il faut du temps entre le moment ou Epic Games commence à faire une tenue d'un star pour Fortnite et son moment d'arrivée dans le jeu. Le célèbre Kai Cenat a surpris la communauté en dévoilant les coulisses de son skin Icon Series et le processus de création, bien plus long que ce que les joueurs imaginaient.
Le phénomène Fortnite
est habitué aux collaborations et aux skins exclusifs, mais rares sont ceux qui savent vraiment ce qu'il se passe en coulisses. À l'occasion d'un live, Kai Cenat a révélé que son skin Icon Series avait demandé un temps de développement bien plus important que prévu
. Une information qui éclaire d'un nouveau jour le rythme des sorties d'Epic Games et qui montre à quel point le studio doit être attentif et surtout prévoyant pour s'organiser.
Un développement entamé dès 2024
Alors que les joueurs pensaient que ces collaborations étaient mises en place rapidement, Kai Cenat a confié que les premiers travaux sur son skin avaient commencé en 2024
.
J'ai été en contact avec Fortnite depuis environ un an pour le lancer. Mon skin est en préparation depuis 2024. Ils doivent scanner ton corps, réfléchir aux idées, aux concepts… C'est le plus difficile, leur dire exactement ce que tu veux. Tu ne veux pas que ce soit ringard ou cliché.
Ces propos montrent que le processus créatif est minutieux et prend des mois avant d'aboutir
, bien avant même l'annonce officielle.
En plus de la création du skin, Kai Cenat a expliqué que le bundle incluait également une émote spéciale, The Tylil Dance
, qui nécessitait une validation extérieure. Kanye West lui-même aurait dû donner son feu vert pour que l'emote soit intégrée à Fortnite.
Ce détail illustre la complexité des accords autour des collaborations de l'Icon Series, où plusieurs acteurs et ayants droit entrent en jeu.
Pourquoi certains créateurs attendent encore leur skin
Cette révélation permet aussi de mieux comprendre pourquoi certains streamers populaires n'ont toujours pas leur skin, ou pourquoi leur arrivée se fait attendre. Ninja, par exemple, n'a reçu son skin qu'en 2020
, soit deux ans après son pic de popularité en 2018.
Avec des délais aussi longs, il est probable que d'autres stars de la communauté aient déjà entamé leur collaboration avec Epic, mais qu'il faille patienter encore plusieurs mois, voire années, avant de les voir apparaître en jeu. Il est donc plus difficile pour Epic Games de surfer sur les tendances très temporelles, puisque le temps que tout soit mis en place, celle-ci peut déjà avoir disparu.
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