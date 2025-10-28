Fortnite : Une nouvelle emote défectueuse provoque (encore) une vague de remboursements

Epic Games propose actuellement un remboursement exceptionnel de 500 V-Bucks pour une emote défectueuse dans Fortnite. Baptisé « Come Inside of My Heart » ou « C'est comme à la maison » en Français, l'objet pose problème sur plusieurs skins, forçant le studio à réagir rapidement.
Rien ne semble pouvoir échapper aux bugs dans Fortnite
. Cette fois, c'est une emote musical baptisé « C'est comme à la maison »
qui cause bien des soucis. Sortie le 24 octobre 2025, elle est censée proposer une animation et une chanson uniques, mais elle s'avère incompatible avec certaines tenues du jeu. Face à la colère de la communauté, Epic Games offre un remboursement automatique de 500 V-Bucks
à tous les joueurs concernés.
Un remboursement automatique sans jeton nécessaire
Habituellement, obtenir un remboursement sur Fortnite nécessite d'utiliser un jeton de remboursement
, limité à trois par compte. Mais cette fois, Epic a choisi une approche plus simple, tous les joueurs ayant acheté l'emote peuvent le rendre sans consommer de ticket
.
L'éditeur a publié un message dans le jeu précisant :
Nous avons remarqué des problèmes possibles avec cet objet cosmétique. Si vous n'êtes plus satisfait de votre achat, vous pouvez demander un remboursement à tout moment avant le 26 novembre 2025 via le menu du jeu (aucun ticket de remboursement requis).
Les joueurs peuvent effectuer cette opération directement depuis les paramètres de leur compte, sans passer par le support. Cette procédure restera ouverte pendant 30 jours, jusqu'au 26 novembre 2025
.
Un bug qui touche plusieurs skins
Selon les retours des joueurs, l'emote ne s'affiche pas correctement sur certains modèles de personnages
. Le mouvement ou la synchronisation musicale est parfois totalement absente, rendant l'achat inutile. Epic Games a déjà confirmé travailler sur un correctif avant de remettre l'objet en boutique, afin que celles et ceux qui l'aiment puissent la garder sans souci.
Pour l'heure, ceux qui l'ont acheté peuvent choisir de le conserver le temps du correctif ou d'utiliser le remboursement avant la date limite. Si l'objet revient plus tard dans la boutique, il devrait être pleinement fonctionnel, et au même prix.
Ce n'est pas la première fois que Fortnite rencontre ce type de problème. L'éditeur a déjà offert des remboursements similaires pour des objets cosmétiques défectueux
, preuve d'une politique de réactivité saluée par la communauté.
En attendant, rappelons que les Simpson s'apprêtent à débarquer dans Fortnite, pour une saison thématique qui s'annonce folle, dans le but de conclure le Chapitre 6.
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