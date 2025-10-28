Fortnite : Une nouvelle emote défectueuse provoque (encore) une vague de remboursements

Le crossover inattendu entre Fortnite et Roblox s'annonce incroyable pour la saison 4

Alors que la communauté Fortnite est inondée de rumeurs concernant des collaborations aussi folles les unes que les autres pour la saison 4 du Chapitre 7, Epic Games a créé la surprise. Un indice mystère pointait vers un jeu très populaire de Roblox. Découvrez tous les détails de ce crossover inattendu.