Fortnite : Une collaboration avec Resident Evil Requiem est prévue

Epic Games a, récemment, annoncé qu'un crossover entre Fortnite et Resident Evil Requiem va voir le jour.

Resident Evil Requiem va s'inviter dans Fortnite

Resident Evil Requiem is coming to Fortnite.



Order Resident Evil Requiem on the Epic Games Store to get a Grace Ashcroft Fortnite skin & more. Stay tuned for more info.



Please note these will be distributed after Resident Evil Requiem's release. pic.twitter.com/IBX9UCgNLb — Resident Evil (@RE_Games) October 30, 2025

Fortnite x Les Simpson, et après ?

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Depuis de nombreuses années maintenant,enchaîne les collaborations avec diverses licences très connues. D'ailleurs, pour la sortie du prochain opus Resident Evil,, à destination de certains joueurs et joueuses.En effet, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise,. Ainsi, le studio a précisé quePar ailleurs, Capcom a indiqué que d'autres informations concernant ce crossover seront communiquées à une date ultérieure. Reste à savoir si d'autres éléments en lien avec Resident Evil Requiem arriveront en plus sur, via cette nouvelle collaboration. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Les Simpson débarquent dans très peu de temps, soit le 1novembre 2025, sur. Par la suite, il se pourrait bien que ce soit un autre dessin animé très populaire qui fasse son arrivée sur le battle royale, à savoir South Park. C'est en tout cas ce qu'une récente rumeur laisse entendre.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.