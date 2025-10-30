Fortnite : Une collaboration avec Resident Evil Requiem est prévue

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2025 à 15h48
Epic Games a, récemment, annoncé qu'un crossover entre Fortnite et Resident Evil Requiem va voir le jour.
Fortnite : Une collaboration avec Resident Evil Requiem est prévue
Depuis de nombreuses années maintenant, Fortnite enchaîne les collaborations avec diverses licences très connues. D'ailleurs, pour la sortie du prochain opus Resident Evil, Epic Games et Capcom ont décidé de s'unir afin de proposer un crossover Fortnite x Resident Evil Requiem, à destination de certains joueurs et joueuses.

Resident Evil Requiem va s'inviter dans Fortnite

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En effet, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Capcom a annoncé qu'une collaboration entre Fortnite et Resident Evil est prévue pour le début de l'année 2026. Ainsi, le studio a précisé que tous les joueurs et les joueuses qui précommanderont Resident Evil Requiem sur l'Epic Games Store recevront, après le lancement du titre, un skin Grace Ashcroft pour Fortnite
Par ailleurs, Capcom a indiqué que d'autres informations concernant ce crossover seront communiquées à une date ultérieure. Reste à savoir si d'autres éléments en lien avec Resident Evil Requiem arriveront en plus sur Fortnite, via cette nouvelle collaboration. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.

Fortnite x Les Simpson, et après ?

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Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Les Simpson débarquent dans très peu de temps, soit le 1er novembre 2025, sur Fortnite. Par la suite, il se pourrait bien que ce soit un autre dessin animé très populaire qui fasse son arrivée sur le battle royale, à savoir South Park. C'est en tout cas ce qu'une récente rumeur laisse entendre.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Fortnite est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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