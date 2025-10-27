Fortnite : Après Les Simpson, une collaboration avec ce dessin animé est prévue

Après l'arrivée imminente des Simpson dans Fortnite, une nouvelle fuite affirme que les héros de South Park s'apprêtent eux aussi à débarquer dans le battle royale d'Epic Games.

Une fuite évoque une collaboration entre Fortnite et South Park

SOUTH PARK x FORTNITE COMING VERY SOON 🔥



(Confirmed to me by a reliable source at Paramount) pic.twitter.com/7ERKycZx6q — Sam (@SamLeakss) October 25, 2025

Un clin d'œil évident à un épisode culte

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Mais d'abord les Simpson

continue d'enchaîner les collaborations avec les licences les plus cultes de la pop culture. Alors que l'événement dédié aux Simpson approche, un leaker réputé affirme qu'une nouvelle crossover avecet qu'elle pourrait arriver « très bientôt ».Selon le leaker SamLeakss, la collaboration South Park serait « confirmée par une source fiable chez Paramount ». Contrairement à d'autres fuites récentes, celle-ci ne provient pas de fichiers dataminés, mais d'une information interne, ce qui intrigue la communauté.Aucune date précise n'a encore été avancée, mais si l'on en croit cette rumeur,. De quoi déjà susciter l'impatience des fans, qui imaginent des skins inspirés des personnages emblématiques de la série, voire même de Randy Marsh ou du mythique professeur Garrison.Le timing ne doit rien au hasard, dans l'un des épisodes les plus célèbres de South Park, intitulé « Les Simpson l'ont déjà fait », la série parodiait justement la famille jaune de Springfield.Avant South Park, dont la collaboration pourrait avoir lieu en fin d'année ou début 2026, c'est donc la famille la plus célèbre de Springfield qui fera son entrée dans Fortnite. Un événement vient même d'être confirmé pour le 1er novembre, dans l'après-midi, de quoi lancer comme il le faut cette saison thématique.Les fuites ont déjà révélé plusieurs skins, à l'mage d'Homer, Marge, Maggie et Bart seront de la partie, accompagnés de personnages secondaires comme Moe, Krusty le Clown, Ned Flanders ou encore Scratchy.Epic Games préparerait aussi une carte dédiée à Springfield, où les joueurs pourront s'affronter dans les décors emblématiques de la série, ainsi que plusieurs objets cosmétiques inspirés de ses épisodes les plus marquants.Cette mini-saison Simpson devrait durer jusqu'à la fin novembre. Epic Games enchaînerait ensuite avec le Chapitre 7, dont le thème serait « Gala ». Une ambiance chic et mystérieuse,, également évoquée par les fuites récentes.