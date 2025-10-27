Fortnite : Après Les Simpson, une collaboration avec ce dessin animé est prévue

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 octobre 2025 à 15h52
Après l'arrivée imminente des Simpson dans Fortnite, une nouvelle fuite affirme que les héros de South Park s'apprêtent eux aussi à débarquer dans le battle royale d'Epic Games.
Fortnite : Après Les Simpson, une collaboration avec ce dessin animé est prévue
Fortnite continue d'enchaîner les collaborations avec les licences les plus cultes de la pop culture. Alors que l'événement dédié aux Simpson approche, un leaker réputé affirme qu'une nouvelle crossover avec South Park serait déjà dans les tuyaux, et qu'elle pourrait arriver « très bientôt ».

Une fuite évoque une collaboration entre Fortnite et South Park

Selon le leaker SamLeakss, la collaboration South Park serait « confirmée par une source fiable chez Paramount ». Contrairement à d'autres fuites récentes, celle-ci ne provient pas de fichiers dataminés, mais d'une information interne, ce qui intrigue la communauté.
Aucune date précise n'a encore été avancée, mais si l'on en croit cette rumeur, l'arrivée de Cartman, Kyle, Stan et Kenny pourrait se faire immédiatement après la fin de la saison spéciale Simpson. De quoi déjà susciter l'impatience des fans, qui imaginent des skins inspirés des personnages emblématiques de la série, voire même de Randy Marsh ou du mythique professeur Garrison.

Un clin d'œil évident à un épisode culte

Le timing ne doit rien au hasard, dans l'un des épisodes les plus célèbres de South Park, intitulé « Les Simpson l'ont déjà fait », la série parodiait justement la famille jaune de Springfield. Voir la collaboration South Park arriver juste après celle des Simpson serait donc un clin d'œil aussi malin que symbolique pour les fans des deux univers.

Chargement du sondage...

0 votant

Mais d'abord les Simpson

Avant South Park, dont la collaboration pourrait avoir lieu en fin d'année ou début 2026, c'est donc la famille la plus célèbre de Springfield qui fera son entrée dans Fortnite. Un événement vient même d'être confirmé pour le 1er novembre, dans l'après-midi, de quoi lancer comme il le faut cette saison thématique.

fortnite-x-simpson-info
Les fuites ont déjà révélé plusieurs skins, à l'mage d'Homer, Marge, Maggie et Bart seront de la partie, accompagnés de personnages secondaires comme Moe, Krusty le Clown, Ned Flanders ou encore Scratchy.

leak-fortnite-simpson-key-art-detail-info
Epic Games préparerait aussi une carte dédiée à Springfield, où les joueurs pourront s'affronter dans les décors emblématiques de la série, ainsi que plusieurs objets cosmétiques inspirés de ses épisodes les plus marquants.

Cette mini-saison Simpson devrait durer jusqu'à la fin novembre. Epic Games enchaînerait ensuite avec le Chapitre 7, dont le thème serait « Gala ». Une ambiance chic et mystérieuse, idéale pour une future collaboration avec James Bond, également évoquée par les fuites récentes.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Le crossover inattendu entre Fortnite et Roblox s'annonce incroyable pour la saison 4
Fortnite 12 août 2026

Le crossover inattendu entre Fortnite et Roblox s'annonce incroyable pour la saison 4

Alors que la communauté Fortnite est inondée de rumeurs concernant des collaborations aussi folles les unes que les autres pour la saison 4 du Chapitre 7, Epic Games a créé la surprise. Un indice mystère pointait vers un jeu très populaire de Roblox. Découvrez tous les détails de ce crossover inattendu.
Sonic débarque officiellement dans la prochaine saison de Fortnite
Fortnite 12 août 2026

Sonic débarque officiellement dans la prochaine saison de Fortnite

Epic Games vient de confirmer la rumeur : Sonic the Hedgehog rejoint officiellement Fortnite pour la saison Système Hacké. Avec un premier teaser nostalgique, le Battle Royale semble préparer une saison entièrement dédiée aux légendes du jeu vidéo.
La saga PAYDAY tente de survivre grâce à Fortnite
Fortnite 11 août 2026

La saga PAYDAY tente de survivre grâce à Fortnite

La célèbre franchise de braquage PAYDAY s'invite dans Fortnite. Face aux difficultés rencontrées par le troisième opus, le studio Starbreeze tente une nouvelle approche avec une expérience roguelike inédite. Une stratégie surprenante pour séduire un nouveau public et relancer une licence en perte de vitesse.

commentaire (0)