Fortnite : Une carte révèle les lieux où les joueurs meurent le plus souvent

Lieux les plus dangereux dans Fortnite saison 5

a better death heatmap



larger sample size of 50k~ deaths and a improved(?) heatmap generation



v15.00 and later pic.twitter.com/VbqxuEewHP — Lucas7yoshi - Fortnite Leaks (@Lucas7yoshi) January 26, 2021

Le dataminer Lucas7yoshi a publié sur son compte Twitter une carte qui recense les lieux les plus « meurtriers », en prenant en compte plus de 50 000 morts sur la saison 5 du chapitre 2. De ce fait, après avoir établi ces données sur une carte thermique, montrant les points chauds et les points froids,Effectivement, grâce à cette carte, nous nous apercevons que les lieux-dits au centre de l'île sont particulièrement prisés par les joueurs,. Cela signifie donc aussi qu'il est difficile d'en sortir vivant. Outre Salty Towers que nous avons déjà mentionné,, en plus du centre de la carte.En règle générale, les lieux-dits sont là où les victimes sont les plus nombreuses,s. De ce fait, si vous souhaitez avoir de l'action dès lors que vous avez atterrir, vous pouvez opter pour une ville « chaude », alors que si vous souhaitez être plus tranquille, pour vous équipez et ensuite vous battre, il faudra se rendre sur la partie est de l'île, qui semble délaissée par les joueurs.Pour rappel, si vous souhaitez récupérer encore plus d'XP, vous pouvez le faire grâce aux pièces cachées, qui sont de retour depuis peu