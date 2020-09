Fortnite : Un trailer dans le style des anime japonais

L'anime en streaming ne cesse de gagner en popularité

Commençant au mois de mai 2015 par des vidéos présentant des battles de rap, opposant des personnages aux horizons divers et variés,semble s'être concentré, depuis plus de deux ans maintenant, sur desBien que cet artiste français n'en soit pas à son premier coup d'essai, son nouveau détournement pour Fortnite, après avoir travailler d'arrache-pied sur des vidéos reprenant les très populaires séries de Game of Thrones et de Rick and Morty, lui permet de poser un pied dans le domaine du jeu vidéo. Le concept reste, relativement, simple puisqu'il imagine ce à quoi pourrait ressembler un opening d' animé japonais d'une franchise totalement étrangère à ce milieu.Pour sa dernière création, le Français s'est permis de reprendre les traits de certains acteurs majeurs de la scène Fortnite tels que Ninja, Pokimane ou encore Gotaga, les incorporant dans diverses scènes colorées bien connues de Fortnite, dans lesquelles les skins s'enchaînent à une cadence folle, le tout rythmé sur une bande-son originale crée par KronoMuzik. Nous vous laissons maintenant découvrir tranquillement cette jolie vidéo, laquelle a été soutenue par le studio Ankama, à l'origine de Dofus et Wakfu, rien que ça...Alors que lesont toujours eu la côte en France, notamment depuis la fin des années 1980 et au début des années 1990, grâce à certaines chaînes privées qui ont proposé quelques séries populaires telles que Olive et Tom, les Chevaliers du Zodiaque ou encore Dragon Ball Z, déclenchant un large effet de mode auprès des jeunes de l'époque, ces anime ont peu à peu disparu du paysage audiovisuel français.Aujourd'hui, rares sont les chaînes diffusant des, alors que la demande reste forte. De ce fait, les amateurs se tournent désormais, grâce à Internet, vers des plateformes de diffusion en ligne comme ADN le site de l'animé en streaming , permettant à ces fans de la première heure de jouir d'untoujours plus important, leur offrant de très nombreuses heures de visionnage.