Fortnite : Un skin Black Adam arrive, comment l'obtenir ?

Quand sort le skin Black Adam sur Fortnite ?

Comment obtenir le skin Black Adam ?

Unleash "justice" as #BlackAdam. Coming to the Item Shop 10.20.2022 at 8PM ET. pic.twitter.com/0tZ0IbMieh — Fortnite (@FortniteGame) October 11, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces dernières années, les collaborations entreet les univers de super-héros, que ce soit Marvel ou DC Comics, se sont multipliées dans le battle royale. Avec la sortie du filmdurant ce mois d'octobre, il n'est pas surprenant de voir que l'univers intégrera égalementEpic Games a précisé que la tenue allait sortir en même temps que le film, ou plutôt quelques jours plus tard en France, puisque le film sort le 19 octobre dans les salles de cinéma et que. Plusieurs items, comprenant une pioche et un accessoire de dos seront de la partie.Pour le moment,e. Black Adam y fera son arrivée le 20 octobre à 2h et y restera pendant quelques jours. Si vous souhaitez à tout prix avoir ce skin, vous devrez dépenser vos V-bucks, puisque les développeurs n'ont pour le moment pas annoncé de défis spéciaux pour récupérer la tenue ou des cosmétiques en lien avec le super-héros. Aucun tournoi n'a été annoncé, comme c'est parfois le cas pour récupérer, gratuitement, le skin.En sachant qu'un événement Halloween sera lancé le 18 octobre, avec Fortnitemares , il est peu probable qu'une série de quêtes Black Adam voie le jour, pour ne pas créer d'embouteillage au niveau des défis.