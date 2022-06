Fortnite : Un possible crossover avec Dead by Daylight en approche ?

📢 Dead by Daylight x Fortnite



Recently it's been brought to my attention that the team at Behaviour (Creators of DBD) have been discussing propositions for a Fortnite x DBD Collab.



In DBD you'd be able to get a Llama Charm & in Fortnite we'd see a Meg Thomas Skin.



/1 pic.twitter.com/boSSsOaajE — iFireMonkey (@iFireMonkey) June 26, 2022

Par le passé, Fortnite a multiplié les collaborations avec plusieurs licences vidéoludiques et même cinématographiques. Les joueurs et les joueuses se souviendront très probablement des skins proposés sur le battle royale lors d'un crossover avec Resident Evil ou bien l'apparition du clown du film Ça, sur les serveurs. À ce sujet, il se pourrait bien que l'horreur s'invite à nouveau sur Fortnite.En effet, une rumeur circulant sur la Toile laisse entendre qu'pourrait voir le jour. C'est en tout cas ce que déclarent les leakers populaires, iFireMonkey et Shiina. Selon eux, le studio Behaviour Interactive aurait discuté et proposé une collaboration avec Fortnite, il n'y a pas si longtemps que cela. D'après les informations partagées, ce crossover aurait introduitCette collaboration aurait été proposée en mars dernier. Depuis, Epic Games et Behaviour Interactive n'ont pas officialisé ou apporté d'informations à ce sujet. Ceci laisse penser que le crossover n'aurait, malheureusement, pas été approuvé. Ce qui serait dommage, car les deux titres sont très plébiscités par les joueurs et il y a fort à parier que cette collaboration leur aurait fait plaisir. Pour autant, il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas ?Ainsi, nous vous invitons à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Rien n'a été officialisé et rien n'est moins sûr, à l'heure actuelle. Même si cesemble (toujours) possible, les studios en charge n'ont pas communiqué à ce sujet. Évidemment, dès que et si de plus amples informations sont disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.