Suite à la dernière mise à jour, un mini-jeu mettant en avant notre super-héros est disponible. Nous vous expliquons comment faire pour y jouer.

Qu'est-ce que le mini-jeu Deadpool dans Fortnite ?

Comment jouer au mini-jeu Deadpool ?

Une fois Fortnite lancé, rendez-vous dans le menu Passe de combat.

Cliquez sur l'aération pour se rendre dans le repère de Deadpool.

Cliquez sur l'ordinateur de Deadpool.

Une fois le mot de passe entré de manière automatique, cliquez sur le logo Deadpool à gauche de l'écran.

Epic Games ne cesse d'innover pour. Après avoir proposé aux joueurs de nombreux défis dans le but de débloquer trois tenues exclusives de, le studio profite maintenant de la présence du super-héros pour mettre à disposition de sa communautéCen'est en rien ressemblant à, puisqu'il est en 2D et ne vous demandera pas d'éliminer des adversaires. D'un style graphique diamétralement opposé, il vous propose ici de monter sur des skis et dévaler une pente sur laquelle se trouvent divers obstacles, comme des arbres, des rochers ou même des bananes sanguinaires, à éviter pour ne pas perdre la partie. Vous l'aurez compris, le but est d'aller le plus loin possible tout en totalisant le plus de points.Les actions à effectuer poursont très simples et ne vous demandent pas de lancer une partie du mode Battle Royale, ou n'importe quel autre mode. Il suffit d’utiliser l'ordinateur de, sur lequel nous pouvions voir les défis il y a peu.Ce mini-jeu devrait être disponible jusqu'à la fin de la saison 2, soit au début du mois de juin.