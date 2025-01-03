Fortnite : Un joueur obtient le niveau le plus élevé jamais atteint

Chaque saison, les joueurs de Fortnite doivent gagner des niveaux pour débloquer des récompenses. Mais en général, au-delà du niveau 200, il n'y a plus aucun intérêt, sauf de battre des records, comme c'est le cas ici.

Nouveau record historique avec un niveau 10 047

, grâce à des améliorations dans le système de progression. Aujourd'hui, même les joueurs occasionnels peuvent atteindre le niveau 400 ou plus, permettant de débloquer toutes les récompenses bonus et les variantes proposées par Epic Games. Cependant, certains passionnés visent des sommets bien au-delà, cherchant à établir de nouveaux records.. Mais depuis le début de la saison 1 du chapitre 6, cette limite a été supprimée, permettant aux joueurs de grimper aussi haut que leurs efforts (ou astuces) le permettent., une performance jamais vue. Selon ses dires, il utilise une « méthode privée » pour gagner de l'XP rapidement, ce qui pourrait désigner des exploits et glitchs dans le mode Fortnite Créatif, ce qui n'est pas forcément bien vu.D'ailleurs, les chiffres publics de ManyshkaCSE montrent qu'il n'a passé que 21 heures dans les modes Battle Royale, avec 92 victoires en 106 parties et un ratio K/D impressionnant de 106. Ces statistiques suggèrent que la plupart de ses parties ont été jouées contre des bots, et que sa méthode repose largement sur des glitchs ou des cartes XP dans le mode Créatif.De plus,Un record qui n'en est donc pas vraiment un aux yeux des joueurs « normaux », mais qui pourrait donner quelques idées à celles et ceux qui souhaiteraient attendre un niveau plus élevé, simplement en jouant au mode battle royale.Avec des records comme celui de ManyshkaCSE, il sera intéressant de voir si Epic Games décide de réviser le système de progression ou de mieux encadrer les méthodes pour éviter les abus. En attendant, le niveau 10 000 restera une référence historique pour les fans de Fortnite.