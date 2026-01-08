Fortnite : Un glitch permet de terminer le Passe de combat en quelques heures

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 janvier 2026 à 11h02
Epic Games a commis une erreur monumentale. Depuis quelques heures, une faille permet aux joueurs de Fortnite de grimper les échelons du Passe de Combat à une vitesse vertigineuse sans même avoir besoin de jouer.
Fortnite : Un glitch permet de terminer le Passe de combat en quelques heures
C'est une situation aussi inattendue qu'exceptionnelle qui secoue actuellement les serveurs de Fortnite. Alors que la saison bat son plein, les joueurs sont toujours à la recherche des meilleures méthodes pour optimiser leur progression et débloquer les précieuses récompenses cosmétiques. Habituellement, cela demande des heures de jeu assidues, mais une erreur technique vient de changer la donne de manière spectaculaire. Le mode Bagarre d'empoigne, souvent délaissé par la communauté compétitive, est devenu en l'espace de vingt-quatre heures la destination la plus prisée du Battle Royale.

Une faille technique aux proportions démesurées

Le mode Bagarre d'empoigne n'a jamais été la star du jeu d'Epic Games, contrairement au Fort d'empoigne qui, lui, était populaire. En temps normal, il peine à rassembler plus de 1 000 joueurs simultanés, servant principalement de terrain d'entraînement ou de défouloir sans conséquence. Pourtant, un pic de fréquentation dépassant les 12 000 joueurs a été observé récemment. La raison est simple, une erreur de configuration permet d'accumuler de l'expérience simplement en entrant dans le salon.

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Le fonctionnement de ce glitch est d'une simplicité déconcertante. Il ne nécessite aucune compétence particulière, ni même de toucher le sol de l'île. Le joueur doit simplement lancer une partie dans ce mode spécifique. Une fois le chargement terminé et le personnage apparu dans le bus ou le salon d'attente, il suffit de quitter la partie et de retourner au lobby. Cette simple manipulation octroie une quantité massive d'XP, permettant de gagner quasiment un niveau entier à chaque tentative.

Des statistiques qui affolent les compteurs

Si l'on fait le calcul, la rentabilité de cette méthode écrase toutes les autres stratégies légitimes existantes. Puisqu'un cycle de chargement et de déconnexion prend moins d'une minute sur les consoles de nouvelle génération ou les PC performants, il est théoriquement possible de gagner entre 60 et 70 niveaux par heure. Cela signifie qu'un joueur peut compléter l'intégralité de son Passe de Combat et débloquer tous les V-Bucks gratuits en une seule soirée, là où cela prendrait normalement des semaines de jeu intensif.

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L'absurdité de la situation a atteint son paroxysme in-game. Comme la majorité des participants ne sont là que pour exploiter la faille, les parties se vident instantanément. Certains joueurs rapportent même obtenir des Victoires Royales alors qu'ils sont encore dans le bus de combat, simplement parce que tous les adversaires ont quitté la session avant le saut. C'est une course contre la montre frénétique pour accumuler les récompenses avant l'intervention des développeurs.

La réaction d'Epic Games est imminente

Il est évident que cette situation ne va pas durer. Epic Games surveille de très près l'économie de son jeu et la progression des joueurs. Une telle faille, qui permet de contourner l'achat de niveaux, représente un manque à gagner et un déséquilibre majeur. Un correctif est attendu ces prochaines heures, probablement avant la fin de la semaine. Les joueurs qui souhaitent en profiter doivent donc agir vite, tout en gardant à l'esprit que l'exploitation de bugs peut parfois entraîner des sanctions, bien que les retraits d'XP soient rares dans ce type de cas généralisé.

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Enfin, si vous souhaitez en profiter, rappelons qu'Epic Games pourrait sanctionner celles et ceux qui ont abusé de ce glitch. Mieux vaut donc ne pas trop lancer de partie et quitter tout de suite en mode Bagarre d'empoigne.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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