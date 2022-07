Fortnite : Un événement d'été est-il prévu ?

Un événement d'été sur Fortnite en 2022 ?

Quand arrive l'événement été 2022 dans Fortnite ?

The Summer Beach POI has started to appear neart the sanctuary, confirming that the summer update is next Tuesday 👀🔥 pic.twitter.com/AjX1abgYg7 — HYPEX (@HYPEX) July 12, 2022

Chaque année ou presque, Epic Games organise un petit événement dans Fortnite durant les vacances scolaires, dans le but de célébrer l'arrivée de l'été et le beau temps. Sans grande surprise, les joueurs se demandent si et quand arriveraOui, il semblerait bel et bien qu'un événement spécial ait lieu pour. Pour le moment, rien n'a été officialisé, mais grâce aux différentes rumeurs, nous pouvons avoir un aperçu de ce qui sera disponible.Nous aurons, ainsi, le droit à une nouvelle zone, nommée « Summer Beach » que nous pouvons traduire par plage d'été. Les joueurs pourront, notamment, y trouver un skatepark. La nouvelle version de Tilted devrait également arriver à l'occasion de cet événement, mais aussi la fonctionnalité de s'enfouir dans le sable, comme lors de la fin du chapitre 2.Naturellement, des défis spéciaux seront proposés aux joueurs, dans le but de récupérer des récompenses exclusives. Ces défis ne sont, en général, pas très compliqués et demandent d'effectuer quelques actions assez simples. Dans tous les cas, nous vous proposerons, quelques guides pour que vous ne perdiez pas de temps.La date n'est pas officielle, mais cet événement temporaire devrait arriver lors de, ce qui engendrera une maintenance des serveurs de Fortnite dans la matinée. Les défis devraient être en ligne dans l'après-midi, à partir de 15h.Rendez-vous le mardi 19 juillet, donc, pour profiter d'un