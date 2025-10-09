Fortnite : Un des skins les plus rares fera enfin son retour en octobre

Plus de trois ans après sa disparition, l'un des skins les plus rares de Fortnite s'apprête à faire son grand retour dans la boutique. Epic Games réserve une belle surprise aux joueurs à l'approche d'Halloween.
Les fans de Fortnite vont bientôt pouvoir remettre la main sur un skin légendaire
. Avec sa mise à jour d'Halloween, sortie ce jeudi 9 octobre, Epic Games prépare le retour de plusieurs tenues emblématiques inspirées de l'horreur, mais aussi de quelques anciens packs oubliés. Et parmi eux se cache un skin particulièrement attendu : Amara La Gardienne
(Guardian Amara en version anglaise).
Amara La Gardienne revient après plus de trois ans d'absence
Selon un nouveau leak de Shiina BR, souvent bien informé sur les nouveautés de Fortnite, Amara La Gardienne sera de retour le 17 octobre
. Une nouvelle qui ravit les collectionneurs, puisque cette tenue n'était plus disponible depuis le 31 mai 2022, soit une absence de plus de trois ans.
Introduit le 10 mai de la même année, le skin faisait partie du Goldenbane Guardian Quest Pack
, un bundle vendu 11,99 € comprenant également le Serpicus The Goldenbane
(sac à dos) et la Goldenbane Mace
(pioche). Après trois semaines en boutique, Epic Games avait mystérieusement retiré le pack, rendant Amara La Gardienne quasi introuvable.
Un pack rentable pour les joueurs
Ce pack se distingue par son excellent rapport qualité-prix. En plus du skin et de ses accessoires, les joueurs peuvent réaliser une série de quêtes exclusives
permettant de gagner 1 500 V-Bucks
.
À titre de comparaison, acheter 1 500 V-Bucks coûte plus cher que le prix du pack lui-même. En clair, c'est une offre très avantageuse étant donné que les joueurs obtiennent un skin rare, des objets cosmétiques et une devise virtuelle à réinvestir dans la boutique
. Reste à savoir si le même procédé sera réutilisé pour ce retour, ou si nous n'aurons que la tenue Amara La Gardienne dans la boutique, ainsi que ses accessoires.
D'après les estimations, le pack restera en boutique pendant deux à trois semaines
, soit jusqu'à début ou mi-novembre. Epic Games pourrait ensuite le retirer à nouveau pour une longue période, rendant ce retour d'autant plus important pour ceux qui veulent compléter leur collection.
commentaire (1)
On veut les skins arcanes nous.