Fortnite : Un des skins les plus rares fera enfin son retour en octobre

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 octobre 2025 à 15h54
Plus de trois ans après sa disparition, l'un des skins les plus rares de Fortnite s'apprête à faire son grand retour dans la boutique. Epic Games réserve une belle surprise aux joueurs à l'approche d'Halloween.
Fortnite : Un des skins les plus rares fera enfin son retour en octobre
Les fans de Fortnite vont bientôt pouvoir remettre la main sur un skin légendaire. Avec sa mise à jour d'Halloween, sortie ce jeudi 9 octobre, Epic Games prépare le retour de plusieurs tenues emblématiques inspirées de l'horreur, mais aussi de quelques anciens packs oubliés. Et parmi eux se cache un skin particulièrement attendu : Amara La Gardienne (Guardian Amara en version anglaise).

Amara La Gardienne revient après plus de trois ans d'absence

skin--amara-guardienne
Selon un nouveau leak de Shiina BR, souvent bien informé sur les nouveautés de Fortnite, Amara La Gardienne sera de retour le 17 octobre. Une nouvelle qui ravit les collectionneurs, puisque cette tenue n'était plus disponible depuis le 31 mai 2022, soit une absence de plus de trois ans.
Introduit le 10 mai de la même année, le skin faisait partie du Goldenbane Guardian Quest Pack, un bundle vendu 11,99 € comprenant également le Serpicus The Goldenbane (sac à dos) et la Goldenbane Mace (pioche). Après trois semaines en boutique, Epic Games avait mystérieusement retiré le pack, rendant Amara La Gardienne quasi introuvable.

Un pack rentable pour les joueurs

Ce pack se distingue par son excellent rapport qualité-prix. En plus du skin et de ses accessoires, les joueurs peuvent réaliser une série de quêtes exclusives permettant de gagner 1 500 V-Bucks.

Chargement du sondage...

0 votant

À titre de comparaison, acheter 1 500 V-Bucks coûte plus cher que le prix du pack lui-même. En clair, c'est une offre très avantageuse étant donné que les joueurs obtiennent un skin rare, des objets cosmétiques et une devise virtuelle à réinvestir dans la boutique. Reste à savoir si le même procédé sera réutilisé pour ce retour, ou si nous n'aurons que la tenue Amara La Gardienne dans la boutique, ainsi que ses accessoires.

fortnite-saison4-2
D'après les estimations, le pack restera en boutique pendant deux à trois semaines, soit jusqu'à début ou mi-novembre. Epic Games pourrait ensuite le retirer à nouveau pour une longue période, rendant ce retour d'autant plus important pour ceux qui veulent compléter leur collection.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite préparerait-il une surprise en lien avec Palworld ?
Fortnite 21 juillet 2026

Fortnite préparerait-il une surprise en lien avec Palworld ?

En règle générale, les futures collaborations de Fortnite sont dévoilées par des leaks ou des teasers. Mais un sondage envoyé à certains joueurs est en train d'agiter la communauté.
Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde
Fortnite 15 juillet 2026

Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde

Alors que la Coupe du Monde de football se termine dans quelques jours à peine, une légende du ballon rond vient d'annoncer sur les réseaux sociaux son arrivée dans Fortnite.
L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser
Fortnite 09 juillet 2026

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser

Les rumeurs d'une collaboration entre Taylor Swift et Fortnite enflamment à nouveau la toile. Alors que le mode Festival accueille les plus grandes stars de la pop, l'arrivée de la chanteuse emblématique semble plus logique que jamais.

commentaire (1)

Avatar Vanden
Vanden Le 09/10/2025 à 16:02

On veut les skins arcanes nous.