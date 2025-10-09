Fortnite : Un des skins les plus rares fera enfin son retour en octobre

Plus de trois ans après sa disparition, l'un des skins les plus rares de Fortnite s'apprête à faire son grand retour dans la boutique. Epic Games réserve une belle surprise aux joueurs à l'approche d'Halloween.

Amara La Gardienne revient après plus de trois ans d'absence

GUARDIAN AMARA RETURNS AFTER 1,230 DAYS



Confirmed on October 17 pic.twitter.com/AEwQKoxbIx — Shiina (@ShiinaBR) October 8, 2025

Un pack rentable pour les joueurs

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. Avec sa mise à jour d'Halloween, sortie ce jeudi 9 octobre, Epic Games prépare le retour de plusieurs tenues emblématiques inspirées de l'horreur, mais aussi de quelques anciens packs oubliés. Et parmi eux se cache un skin particulièrement attendu :(Guardian Amara en version anglaise).Selon un nouveau leak de Shiina BR, souvent bien informé sur les nouveautés de Fortnite,. Une nouvelle qui ravit les collectionneurs, puisque cette tenue n'était plus disponible depuis le 31 mai 2022, soit une absence de plus de trois ans.Introduit le 10 mai de la même année,, un bundle vendu 11,99 € comprenant également le(sac à dos) et la(pioche). Après trois semaines en boutique, Epic Games avait mystérieusement retiré le pack, rendant Amara La Gardienne quasi introuvable.Ce pack se distingue par son excellent rapport qualité-prix. En plus du skin et de ses accessoires, les joueurs peuvent réaliser une série depermettant de gagnerÀ titre de comparaison, acheter 1 500 V-Bucks coûte plus cher que le prix du pack lui-même. En clair, c'est une offre très avantageuse étant donné que. Reste à savoir si le même procédé sera réutilisé pour ce retour, ou si nous n'aurons que la tenue Amara La Gardienne dans la boutique, ainsi que ses accessoires.D'après les estimations,, soit jusqu'à début ou mi-novembre. Epic Games pourrait ensuite le retirer à nouveau pour une longue période, rendant ce retour d'autant plus important pour ceux qui veulent compléter leur collection.