Fortnite : Tous les nouveaux poissons de la saison 4

Les nouveaux poissons saison 4 de Fortnite

Poisson thermique : permet de voir en vision thermique.

Poisson bouclier : permet de recevoir du bouclier.

Méduse : Asperger les joueurs à proximité pour rendre PV et bouclier.

Poisson-ressort : Permet de réduire la gravité.

Poisson piment : Permet de courir plus vite.

Poisson guerrier : Permet de marquer un ennemi proche.

La pêche deviendra encore plus importante dans Fortnite . En effet,, permettant de profiter de divers bonus, plus ou moins intéressants.En plus de donner du bouclier et de soigner les PV, les nouveaux poissons pourraient vous donner un avantage tactique non négligeable, même si les pêcher ne sera pas une mince affaire. Certains de ces poissons avaient d'ailleurs été dataminés il y a quelques temps.Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur ces six poissons :Comme vous pouvez le constater,. Une nouvelle canne à pêche fait également son apparition, la canne à pêche pro.