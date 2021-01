Fortnite : TheGrefg présente son skin et explose le record de viewers sur Twitch

Skin TheGrefg dans Fortnite, comment le récupérer ?

Depuis plus d'un an, Epic Games a décidé de mettre les créateurs de contenu à l'honneur, grâce à la série Icônes. Après Ninja ou Pokimane,. Forcément, son skin était très attendu et a officiellement été dévoilé ce 11 janvier dans la soirée.Toutefois, Epic Games et TheGrefg ne s'attendaient probablement pas à un tel engouement. Au plus fort de la soirée,, ce qui constitue bien évidemment un. Le record par une personne physique était, jusqu'alors, détenu par Ninja et datait d'avril 2018 avec "seulement" 667 000 viewers. Le record toutes catégories confondues appartenait à Sony, qui avait vu 1,1 million de personnes rejoindre le stream de la présentation de la PlayStation 5 en été dernier., et nul doute qu'il réussira à le garder un bout de temps, tant la performance est incroyable.Si vous ne faites pas partie de ces spectateurs, vous pouvez avoir un aperçu ci-dessous du, ainsi que l'outil de collecte. Ils pourront être récupérés lors du. Cependant, étant donné que les vainqueurs seront peu nombreux, sachez qu'il fera son arrivée dans la boutique le 17 janvier. Vous pourrez alors vous le procurer, en échange de quelques V-bucks.