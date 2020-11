Fortnite : The Mandalorian et Baby Yoda en skin de la saison 5 ?

The Mandalorian et Baby Yoda dans Fortnite ?

Les skins ont toujours tenu une place prépondérante dans Fortnite , et Epic Games l'a bien compris. Depuis plusieurs mois, la société en charge du développement du battle royale a proposé à sa communauté plusieurs cross-overs, permettant aux joueurs de récupérer plusieurs skins à l'effigie des super-héros Marvel au DC. Après Deadpool, Aquaman, Wolverine, Iron Man ou encore Thor, pour ne citer qu'eux,En effet, un an après, la licence créée par George Lucas pourrait faire son retour dans Fortnite de manière plus importante, enet en offrant aux joueurs, mis en avant dans la série du même nom, ainsi que son acolyte,. Bien sûr, rien n'est encore officiel, mais suite à la fuite d'une image promotionnelle de cette cinquième saison, nous pouvons apercevoir les deux personnages susmentionnés, sous-entendant que les joueurs pourront les récupérer par un moyen ou un autre. Notez quepourrait être un accessoire de dos, à l'image de Baby Groot cette saison.Après des skins de Rey et Kylo Ren, Epic Games semble vouloir agrandir les cosmétiques issus de Star Wars. Étant donné que les droits de la licence appartiennent à Disney (comme Marvel), qui s'est récemment associé avec Epic Games pour offrir un abonnement à celles et ceux qui achètent des skins, il est fort probable pour que ces rumeurs soient confirmées d'ici peu.En attendant, nous rappelons que l'événement de fin de saison aura lieu le mardi 1er décembre, et que dès le lendemain, le 2 décembre, un abonnement mensuel sera lancé pour récupérer encore plus de contenu