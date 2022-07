Fortnite : Tenue Xander, comment la récupérer en parrainant des amis ?

Comment avoir le skin Xander en parrainant des amis dans Fortnite ?

Invitez un ami → Aérosol

Jouez une partie avec un filleul → Revêtement

Finissez dans le top 10 6 fois avec un filleul → Accessoire de dos

Éliminez 45 adversaires avec votre filleul → Pioche

Gagnez chacun 60 niveaux → Tenue Xander

Très souvent, Epic Games encourage sa communauté à jouer ou inciter d'autres joueurs à lancer le battle royale, pour récupérer des cosmétiques en tout genre, lesquels sont chers aux yeux des joueurs. C'est le cas avec le programme «», qui permet de récupérer quelques skins simplement et surtout gratuitement.Si vous ne savez pas ce qu'il faut faire ou n'avez pas tout compris de ce petit événement, nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir et comment faire pourComme vous pouvez le lire sur le site officiel, pour obtenir la série de cosmétiques dont le skin mentionné plus haut, vous allez devoir parrainer des amis. C'est-à-dire inviter des amis à rejoindre Fortnite, lesquels ne sont pas encore des habitués du battle royale. Il y a effectivement quelques prérequis.Les personnes invitées ne seront éligibles que si elles n'ont pas joué plus de deux heures àau cours des 20 derniers jours. Si tel est le cas, il faudra terminer quelques tâches assez simples en jouant ensemble. Plus vous inviterez des amis, plus vous aurez de chances de débloquer les récompenses. Voici tous les défis qui vous seront demandés, et les récompenses qui vont avec :Toutes les informations peuvent être consultées sur le site officiel , sur lequel vous allez devoir vous inscrire pour participer. Jusqu'à cinq amis peuvent être invités par compte, permettant de maximiser vos chances de valider tous les défis. Vous avez jusqu'au 20 février 2023 pour valider le tout et récupérer ces récompenses exclusives. Il n'existe aucune autre façon depour le moment.