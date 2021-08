Fortnite supprime l'emote Gros Câlin suite à un bug

HELLO????

WHY DID SHE GO IN TO HUG LIKE THAT pic.twitter.com/BGYdTjGIud — That Jackalope Liv (@DatOneJackalope) August 6, 2021

Samedi 7 août 2021 : Première représentation à 00h (dans la nuit de vendredi à samedi) / Seconde représentation à 20h.

: Première représentation à 00h (dans la nuit de vendredi à samedi) / Seconde représentation à 20h. Dimanche 8 août 2021 : Première représentation à 06h / Seconde représentation à 16h.

: Première représentation à 06h / Seconde représentation à 16h. Lundi 9 août 2021 : Représentation à 00h (dans la nuit de dimanche à lundi).

À l'occasion de l'événement mettant en lumière la chanteuse Ariana Grande dans, une danse spéciale intitulée « Gros Câlin » était disponible dans la boutique du battle royale au prix de 200 V-Bucks, celle-ci permettant aux joueurs de faire des accolades. Si cette initiative de la part d'était censée être mignonne, un bug a malheureusement rendu le tout avec une tournure un peu plus perverse.Les joueurs ayant acquis l'emote ont en effet fait face à un drôle de spectacle : lorsque certains exécutaient la danse, le câlin prenait une dimension un peu plus intime, laissant alors l'un des personnages adopter une position plus que louche.Par la suite,a annoncé sur Twitter le retrait pur et simple de « Gros Câlin », sans préciser toutefois si l'emote sera de nouveau disponible dans la boutique à l'avenir. Bien que le studio n'ait pas précisé les raisons de sa suppression, nous pouvons imaginer que ce bug n'y est pas pour rien. Malgré le retrait de l'emote, des vidéos montrant le bug sont encore disponibles sur les réseaux sociaux.Pour rappel, Fortnite accueillera dès le samedi 7 août la chanteusedans le cadre de. Plusieurs concerts vont avoir lieu, voici les différentes dates et horaires :