Fortnite Super : Patch notes de la saison 3 du chapitre 6

Une nouvelle saison débarque dans Fortnite, placée sous le signe des super-héros, nommée Super. Découvrez toutes les nouveautés de la mise à jour introduisant la saison 3.

Détail de la saison 3 super Star Wars dans Fortnite (chapitre 6)

Nouveaux lieux

Académie Supernova

Installé au nord de l'île, il s'agit d'un lieu où les joueurs pourront s'entraîner au combat.

Utopia

Une ville assez moderne, où les joueurs trouveront de nombreux bâtiments pour looter des armes et de l'équipement.

Domaine démoniaque

Au sud, lieu où règne le grand méchant de la saison, Daigo.









Nouvelle mécanique de gameplay

Éliminer des joueurs adverses

Survivre à des phases de la tempête

Emmener un esprit à une idole

Éliminer des acolytes

Cache de héros de rang C Arme atypique Objet à usage unique atypique Possiblement une bénédiction !

Cache de héros de rang B Arme rare Objet à usage unique rare Très probablement une bénédiction Objet de héros (plus d'infos un peu plus bas !)

Cache de héros de rang A Arme épique Objet à usage unique épique Bénédiction garantie Objet de héros

Cache de héros de rang S Arme légendaire Objet à usage unique légendaire Bénédiction garantie Objet de héros

Rang S+ Pas de cache, mais vous recevez toutes les bénédictions que vous n'aviez pas déjà



Nouveaux objets

Revolvers de Killswitch : un pistolet double qui permet de canarder ses adversaires comme dans les films d'action. Esquivez pour éviter les tirs et activer le ralenti aérien afin de riposter avec une précision accrue.

: un pistolet double qui permet de canarder ses adversaires comme dans les films d'action. Esquivez pour éviter les tirs et activer le ralenti aérien afin de riposter avec une précision accrue. Visière de suivi : une visière high-tech qui permet de scanner le champ de bataille, de repérer les cibles proches et de voir les traces de pas des adversaires.

: une visière high-tech qui permet de scanner le champ de bataille, de repérer les cibles proches et de voir les traces de pas des adversaires. Onde de basse : créez une onde sonore qui détruit les structures, blesse les adversaires et repousse n'importe quelle cible touchée. Son tir secondaire vous propulse dans les airs !

Autres points importants

Bénédiction de parade de la tempête : vous regagnez du bouclier dans la tempête. Le montant regagné augmente à chaque rang de héros. Au rang S, vous voyez les prochaines tempêtes.

: vous regagnez du bouclier dans la tempête. Le montant regagné augmente à chaque rang de héros. Au rang S, vous voyez les prochaines tempêtes. Bénédiction de soins rapides : vous pouvez sprinter quand vous utilisez des objets de soins à usage unique et vous recevez l'effet du Slap après l'utilisation. La durée du Slap augmente à chaque rang de héros. Au rang S, vous recevez tout de suite l'effet du Slap.

: vous pouvez sprinter quand vous utilisez des objets de soins à usage unique et vous recevez l'effet du Slap après l'utilisation. La durée du Slap augmente à chaque rang de héros. Au rang S, vous recevez tout de suite l'effet du Slap. Bénédiction d'acrobate de combat : faites du parkour (escalade, etc.) pour recharger partiellement l'arme équipée. Le nombre de balles rechargées augmente à chaque rang de héros. Au rang S, faire du parkour recharge toutes vos armes.

: faites du parkour (escalade, etc.) pour recharger partiellement l'arme équipée. Le nombre de balles rechargées augmente à chaque rang de héros. Au rang S, faire du parkour recharge toutes vos armes. Bénédiction de sens surdéveloppés : marque les joueurs qui vous attaquent. La durée de la marque augmente à chaque rang de héros. Au rang S, le délai de récupération est réduit.

Les joueurs deviennent de découvrir une nouvelle saison, la troisième puisque la précédente n'a pas été comptabilisée. C'est ainsi que pour cette nouvelle saison 3, nommée Super, les joueurs vont profiter d'une multitude de nouveautés, une carte revue et quelques fonctionnalités inédites, qui permettra peut-être de rester séduit par le battle royale.Pour ne pas être perdu, voici toutes les nouveautés deComme chaque nouvelle saison, l, 3 en l'occurrence, au nord, au centre et au sud de l'île :Lors de chaque partie, les joueurs auront l'occasion de gagner des rangs, pour atteindre le rang S+ (tous les joueurs sont rang C en début de partie). Cela leur donnera l'occasion de gagner différents bonus en cours de route, comme des PV (ou du bouclier).Voici comment progresser en rang lors de chaque partie :Côté récompenses, en plus des PV ou bouclier, voici ce que vous pourrez obtenir :Plusieurs objets en lien avec la thématique de cette saison 3 de Fortnite sont aussi ajoutés, comme les gantelets de Myst, et tous les objets suivants (via des caches ou à certains endroits de l'île) :Vous pourrez aussi obtenir une friandise de Krypto, qui fera apparaître le chien de Superman en la lançant, lequel infligera des dégâts.Côte armes, nous bénéficierons de quelques ajouts via la fonctionnalité du labo technologique, tels que le lance-grappin de Robin, le le fusil mégalithique, le pistolet ultrarafale ou encore le fusil de tireur d'élite implacable.Pour le reste, mentionnons que cinq nouvelles bénédictions sont ajoutées :Le nouveau méchant est aussi présent en tant que PNJ et pourra être battu pour récupérer son arme, le fusil de tireur d'élite implacable de Kor (de niveau mythique) et son médaillon d'assaut dissimulé. Évidemment, un nouveau Passe de combat est disponible, avec moult récompenses.