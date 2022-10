Fortnite : Stranger Things de retour pour Halloween ?

Une nouvelle collaboration Fortnite x Stranger Things ?

Epic Games multiplie les collaborations pour Fortnite ces dernières années et une multitude d'univers sont venus agrémenter le battle royale, que ce soit par le biais de simples skins ou via des événements importants. Il y a quelques années,permettant aux joueurs de faire face au Démogorgon, l'antagoniste. Trois ans plus tard, l'univers de science-fiction pourrait être de retour.Alors que les joueurs se préparent pour accueillir l'événement spécial Halloween, Fortnitemares,. Comme le révèle HYPEX, célèbre dataminer,, du nom de « grandfather clock » et pourrait être une référence à la dernière saison de Stranger Things. Attention, si vous ne l'avez pas encore vu, les lignes qui vont suivre peuvent contenir quelques spoilers.Après le Démogorgon,, et la simple présence de cette horloge suggère que nous allons avoir bien plus qu'un skin. Une zone spéciale, et potentiellement l'univers dans lequel il vit pourrait être disponible sur le champ de bataille et l'horloge pourrait être une porte d'entrée, ou un tout nouvel objet, donnant de nouvelles possibilités dans Fortnite.Nous devrions en savoir plus très vite, étant donné que l'événement Cauchemars sur Fortnite débutera le 18 octobre . D'autres teasers, officiels cette fois-ci, devraient être publiés sur la toile et en jeu ces prochains jours. Dans tous les cas,