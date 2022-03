Fortnite : Spray Tardis de Doctor Who, comment le récupérer

Comment avoir l'aérosol Dr (Tardis) de Doctor Who dans Fortnite ?

Lancez le launcher Epic Games.

Cliquez sur votre profil, en haut à droite.

Rendez-vous dans la partie « Utiliser code »

Entrez le code « JFCXK-HCJ5U-A2946-5DZBK »

» Vous obtiendrez le Spray Dr

We've had the pleasure of working with @bbcdoctorwho to bring Doctor Who to life inside @FortniteGame. Jump in and experience all the maps and earn a TARDIS spray! pic.twitter.com/GKWQQK2xyl — Quantum Builds (@quantumbuilds) March 17, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis de nombreuses années, les développeurs de Fortnite ne cessent d'apporter de nouveaux cosmétiques par le biais d'événements en tout genre, très souvent issus de la culture populaire. De nombreuses licences ont ainsi été intégrées dans le battle royale, que ce soit les super-heros Marvel ou DC Comics, ou des personnages de films emblématiques, tels que Predator, Terminator, Star Wars ou encore la série Rick et Morty. En bref, les partenariats ont été très nombreux ces dernières années.En ce mois de mars 2022,Il semblerait qu', et en guise d'apéritif (espérons-le), nous avons le droit à un spray gratuit. Il s'agit du spray, ou aérosol en français, Tardis. Ce dernier rend directement hommage à la série, en affichant une cabine, élément-clé de celle-ci.Pour l'obtenir, vous n'avez que quelques étapes simplissimes à réaliser, que nous vous détaillons ci-dessous.Lorsque vous lancerez Fortnite ensuite, vous pourrez utiliser le spray Doctor Who, et impressionner vos amis, si ces derniers ne sont pas au courant qu'ils peuvent le récupérer gratuitement. Sachez que l'opération peut être effectuée jusqu'au 24 mars, après quoi le skin ne sera plus disponible.Ceprovient d'une collaboration avec Quantum Builds, qui a créé une map Docteur Who, d'ores et déjà disponible dans le mode Créatif.Si vous êtes un amoureux de la série, n'hésitez pas à aller faire un petit tour.