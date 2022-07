Fortnite : Skin Wolverine zéro, comment l'obtenir ?

Comment obtenir le skin Wolverine zéro sur Fortnite ?

Accessoire de dos Épée de Muramasa

Outil de collecte de Muramasa

L'écran de chargement Meilleur combat de votre vie

Le passe de combat (si vous l'avez déjà acheté, vous serez remboursé de 950 V-bucks)

1 000 V-bucks

Depuis quelques mois, Epic Games a mis en place un abonnement pour les joueurs de Fortnite . Moyennant la somme de 11,99 €, les joueurs obtiennent chaque mois divers bonus et cosmétiques, exclusifs, ce qui permet donc de soutenir Fortnite, qui est un free-to-play, tout en obtenant des récompenses non négligeables pour certains.Pour ce mois d'août 2022, un skin spécial, celui d'un super-héros, est de la partie.Pour mettre la main sur, vous n'avez qu'une seule et unique façon de le faire. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous pouvez prendre un abonnement à tout moment, et vous désengager à tout moment. Il n'y a effectivement aucune restriction ou engagement. Pour ce mois d'août, en plus de, tous les abonnés du Club Fortnite recevront :Bien que le prix de 11,99 € puisse paraître un peu cher, les joueurs reçoivent toujours du contenu important et la somme de V-bucks donnée rentabilise presque le coût. De fait, si vous êtes un joueur invétéré de Fortnite et que vous dépensez souvent la monnaie de Fortnite, cet abonnement peut être une alternative. Si vous souhaitez toutefois arrêter, nous vous expliquons comment vous désabonner du Club Fortnite Ce n'est pas la première fois que, et ce n'est probablement pas la dernière. Arrow et Loki ont été, par le passé, offerts aux membres.