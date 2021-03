Fortnite : Skin Lazarbeam, comment le récupérer ?

Skin Lazarbeam dans Fortnite, comment le récupérer ?

Du 1er au 200e duo → Tenue cosmétique Lazarbeam de la série Icônes et son accessoire de dos, sa pioche et son emote dans le jeu.

Du 201e au 1800e duo → Tenue cosmétique Lazarbeam de la série Icônes et son accessoire de dos dans le jeu.

Depuis plus d'un an, Epic Games a décidé de mettre les créateurs de contenu à l'honneur, grâce à la série Icônes. Après Ninja ou Pokimane, ou plus récemmentTheGrefg, c'est maintenant au tour de. Étant particulièrement populaire, son skin est assez attendu. Nous vous expliquons de ce fait quand et comment le récupérer.Dans un premier temps, sachez que sa tenue et toute sa panoplie, comprenant l'emote Pause déjeuner, la pioche Bon vieux marteau et l'accessoire de dos Bébé d'épice seront disponibles à l'achat dans la boutique, en pack ou séparément, dès le 5 mars à partir de 1h.Toutefois, si vous souhaitez avoir une chance de l'obtenir gratuitement, vous pourrez le faire grâce à un tournoi en duo, nommé, qui aura lieu ce mercredi 3 mars. Comme toujours avec ce genre d'événement, les meilleurs joueurs pourront débloquer des récompenses, dont leVoici les prérequis pouren Europe dans Fortnite Vous avez donc vos chances pour tenter de l'obtenir gratuitement et agrandir votre collection. Sinon, si vous tenez absolument à le récupérer, il faudra débourser plusieurs centaines de V-bucks.