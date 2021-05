Fortnite : Skin Lara Croft en or, comment l'obtenir ?

Comment avoir le skin Lara Croft en or ?

Depuis la publication de la mise à jour 16.40 ce mardi 11 mai, les joueurs ont la possibilité de visiter un nouveau lieu notable sur l'île de, il s'agit d'une île, comme vous devez le savoir. Celle-ci est habitée par un nouveau PNJ, nommée, laquelle est en possession d'une arme particulièrement puissante : une. C'est cette arme qui nous intéressant dans le but d'obtenir laSachez que la tâche peut paraître simple, mais elle reste assez compliquée, étant donné qu'une multitude de joueurs a le même objectif en tête : récupérer cette arme légendaire.Pour ce faire, vous allez devoir dans un premier temps atterrir dans le bâtiment en ruine, qui se trouve en centre de la petite île et est immanquable. Une fois à l'intérieur, vous verrez, très probablement,, qui ne vous attaquera pas lorsque vous la croiserez. Cherchez dès que possible, au rez-de-chaussée, la Scar légendaire, laquelle est posée sur un socle et se voit de loin. Récupérez-là et tentez de vous mettre à l'abri, puisqu’à ce moment,vous attaquera, tout comme les autres joueurs présents sur place.Si l'arme n'y est pas, c'est qu'un autre joueur a été plus rapide. Vous allez donc devoir relancer une partie, jusqu'au moment où vous serez le premier possesseur de l'arme. Vous pouvez retrouver ci-dessous l'emplacement de l'île, si jamais vous ne savez pas où elle se trouve.Notez également qu'il faut être en possession de lapour être éligible au défi, laquelle se débloque au niveau 15 du Passe de combat. N'oubliez pas non plus de l'enfiler avant de lancer la partie, sinon la variante ne sera pas débloquée.