Fortnite : Skin Goat Simulator, comment l'obtenir ?

Comment avoir le skin de Goat Simulator (Pilgor) dans Fortnite ?

Cela fait plusieurs années quecollabore avec d'autres licences vidéoludiques, pour introduire dans son battle royale leur univers, en majeure partie par le biais de tenues et autres cosmétiques. En cette fin d'année 2022,, et ce, « gratuitement ».Si vous souhaitez, il suffit de précommander Goat Simulator 3, via l'Epic Games Store, d'ici à sa sortie, le 17 novembre 2022, ou bien de l'acheter avant le 30 septembre 2023. Si vous l'avez déjà fait, parce que vous êtes un amateur inconditionnel des chèvres, vous devriez normalement accéder, dès maintenant, au skin dans votre casier. La tenue, nommée « une chèvre » met, sans surprise, en avant une chèvre, plutôt musclée, et prête à jouer les premiers rôles sur le champ de bataille.Si vous hésitez à faire cet achat pour obtenir cette nouvelle tenue, sachez qu'après la sortie du jeu,. Mais vous devrez alors débourser quelques V-bucks pour le récupérer.Goat Simulator 3 arrivera, pour rappel, le 17 novembre 2022 sur PC, par le biais de l'Epic Games Store, sur PS5 et Xbox Series et s'annonce tout aussi déjanté que le premier épisode. Pour rappel, l'annonce avait surpris la communauté avec la parodie du trailer de Dead Island 2 qui n'avait, à l'époque, pas encore refait parler de lui.