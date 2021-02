Fortnite : Skin Flash, comment l'obtenir ?

Comment obtenir le skin Flash dans Fortnite ?

Même si cette saison 5 a, quelque peu, délaissé les super-héros Marvel et DC Comics, qui étaient au cœur de la saison 4 du chapitre 2 de Fortnite, Epic Games va relancer la machine avec un tournoi spécial, lequel permettra à certains joueurs d'obtenirdans le battle royale. Si les habitués savent comment faire, si ce n'est pas votre cas, nous vous expliquons comment faire pour avoir une chance de récupérer cette tenue.Même si Epic Games n'a pas encore officiellement annoncé l'événement, celui-ci a fuité. Il sera possible de récupérergratuitement dansvia un tournoi en duo. Cependant, il va falloir faire preuve de talent, puisque seuls quelques joueurs pourront profiter de l'offre et ajouter en avant-première cette tenue à leur inventaire.En effet, lasera organisée ce 10 février et permettra aux meilleurs de repartir avec cette fameuse tenue. Nous ne savons pas encore quels seront les joueurs éligibles puisque le règlement n'a pas été publié, mais lors des anciens tournois du genre, en Europe, les 800 premiers pouvaient l'obtenir. L'article sera mis à jour dès lors que nous aurons de plus amples informations.Néanmoins, comme ce fut le cas lors de la Super série K.-O. Marvel, les joueurs devraient normalement pouvoir obtenir le skin plus tard, puisque le studio précise qu'il s'agit ici d'un accès en avant-première. Il sera en effet possible de récupérer celle-ci dans la boutique du jeu d'ici quelques jours, moyennant évidemment quelques V-bucks.