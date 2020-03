Fortnite : Selon Epic Games, les chiffres communiqués sur les revenus sont faux

SuperData est connu pour fournir des chiffres liés à l'industrie vidéoludique, en partageant, notamment, tous les mois un classement des jeux les plus lucratifs par plateforme. Toutefois, selon Epic Games, les chiffres pour Fortnite ne sont pas bons.

SuperData n'a pas et n'a jamais eu accès aux données sur les revenus de Fortnite, et les rapports de SuperData ne reflètent pas la réalité. Nous sommes déçus que SuperData ait publié, à plusieurs reprises, des rapports extrêmement inexacts sur Fortnite, basés sur ce que nous pensons être une méthodologie douteuse. Même si nous ne communiquons pas publiquement les revenus de Fortnite, nous pouvons dire que les rapports de SuperData ne correspondent en rien à la réalité.

Comme tous les mois, SuperData a partagé différentes statistiques quant au monde vidéoludique , y compris le classement des jeux les plus rentables sur PC, consoles et mobiles. Dans ce classement nous pouvons constater que. L'entreprise analytique indique également que, ce qui ne semble pas plaire à Epic Games, le studio en charge du développement du battle royale, qui a répondu sèchement lors d'un entretien avec GamesIndustry Naturellement, les chiffres de Fortnite pour cette fin d'année 2019 et début d'année 2020 ne doivent pas être très bons, compte tenu de la Saison 1 du Chapitre 2 à rallonge, mais avec la sortie de la saison 2 à la fin du mois de février et de son Passe de combat,Même si ce n'est pas la première fois que les statistiques de SuperData sont remises en cause, l'entreprise a répondu en indiquant que sa « méthodologie et son processus de validation » étaient approuvés,