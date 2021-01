Fortnite se met à l'heure du foot, avec des skins et la Coupe Pelé

Emote Pelé dans Fortnite

Coupe Pelé

Skins maillot de foot dans Fortnite

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United

Los Angeles FC

Santos FC

Wolves

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

Même si le football n'est plus ce qu'il est actuellement, puisque les supporters ne peuvent pas se rendre dans les stades à cause de la crise sanitaire, il reste le sport le plus populaire au monde et notamment en Europe. Dans son domaine, Fortnite est également l'un des jeux les plus populaires sur la planète, grâce à sa communauté toujours aussi fidèle. Epic Games a décidé de mêler les deux univers, qui n'ont pourtant aucun point commun,, le seul triple vainqueur de la coupe du Monde (1958-1962 et 1970).Première information suite à cette annonce, les joueurs pourront récupérer, dès le 23 janvier dans la boutique, l', qui rend hommage au geste qu'utilisait le meilleur buteur de tous les temps (1282 buts) après avoir fait trembler les filets. Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu de cette emote dans la vidéo ci-dessous.Ce 20 janvier, Epic Games organisera laet permettra à certains des meilleurs joueurs de repartir avec des cadeaux. Les trois meilleurs de chaque région repartiront notamment avec un maillot de Santos, dédicacé d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Il sera également possible de repartir avec l'pour celles et ceux ayant réalisé de jolies performances. Le règlement est disponible ici Ce n'est pas tout, puisque plusieurs clubs de foot se sont associés avec Epic Games pour pouvoir être représentés en jeu via une tenue spéciale. Nous retrouvons quelques grands clubs d'Europe, comme les deux clubs de Milan, la Juventus, les deux clubs de Glasgow, Séville ou encore Schalke 04 et le Borussia Mönchengladbach côté outre-Rhin. Les amateurs de la Ligue 1 pourront cependant regretter l'absence de ses clubs. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des 23 équipes partenaires :Vous pourrez vous les procurer dès le 23 janvier, dans la boutique du jeu.