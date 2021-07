Fortnite : Saison 8, chapitre 3, Ariana Grande, nouvelle vague de rumeurs pour le battle royale

Fuite de Fortnite pour la saison 8 et le chapitre 3

Ariana Grande effectuerait bientôt un concert en jeu et aura son propre skin (un test du concert a déjà été fait).

Des membres de la Justice League et Suicide Squad arriveront bientôt.

Epic Games serait actuellement en pourparlers pour obtenir les droits de faire de Naruto un skin pour la Passe de combat de la saison 8.

Une arme explosive, Kunai, arriverait avec la saison 8.

En fin de saison 7, le Cube serait de retour, contrôlé par « Reine », personnage majeur de ces prochains mois.

Le chapitre 3 proposera une nouvelle île, comme avec le chapitre 2.

L'emplacement des Sept sera connu avec le chapitre 3.

La saison 8 pourrait avoir un lien avec Stranger Things, avec un élément appelé « sideways », pouvant apporter des monstres.

Des robots à chevaucher pourraient arriver prochainement.

Ces fuites sont-elles plausibles ?

Pour l'évolution deau cours des mois, Epic Games prévoit ses changements et nouveautés longtemps à l'avance et, très souvent, ces nouveautés finissent par fuir sur la toile. C'est le cas avec une nouvelle vague de rumeurs, concernant la saison 8, mais aussi le plus long terme avec un hypothétique chapitre 3. Attention, les informations qui suivant peuvent spoiler, c'est pourquoi si vous souhaitez garder une part de mystère, il est déconseillé d'aller plus loin.Ainsi, d'après le leak Reddit , émanant d'une personne ayant déjà vu ses propos être corroborés,et aura même le droit à un skin, à l'instar de Travis Scott il y a quelques mois.dans les semaines ou mois à venir. Comme certaines rumeurs l'avaient également suggéré, Epic Games serait bien en pourparlers pour obtenir les droits d'un skin Naruto. Kevin le Cube serait aussi de retour, à la fin de cette saison.Vous pouvez retrouver ci-dessous un résumé détaillé de ces fuites :Comme toujours lorsque nous avons affaire à des fuites, il faut savoir démêler le vrai du faux. Ici, le tout semble assez vrai, d'autant plus que nous retrouvons des liens avec les fuites de ces derniers mois, que ce soit pour Ariana Grande, Naruto ou le Cube, mais les dataminers n'ont confirmé aucune de ces informations à l'heure actuelle.Pour ce qui est du chapitre 3, si Epic Games tient le même rythme que les dernières saisons, il ne devrait pas arriver avant la fin de la saison 10 du chapitre 2, soit dans près d'un an...