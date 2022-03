Fortnite : Saison 2 chapitre 30, MàJ 20.00, fin des constructions, escalades, tous les détails

Les détails et nouveautés de la MàJ 20.00 de Fortnite

Fin de la construction

Sprint plus rapide, et de l'escalade

Nouvelles armes

Fusil d'assaut à lunette thermique (modifié - semi-automatique, tire plus vite, dégâts réduits, recul augmenté)

Fusil à pompe à tambour (modifié - tire plus lentement, dégâts légèrement augmentés, moins de dispersion, moins de chute des projectiles avec la distance)

Revolver (modifié - tire plus vite, dégâts réduits, meilleure précision)

Explosifs télécommandés (modifié - dégâts augmentés contre les véhicules)

Revolver à lunette thermique (arme exotique)

Fusil de sniper d'éclaireur (arme exotique)

Même si ce ne sont pas des armes à proprement parler, les grenades à onde de choc sont de retour !

Fusil d'assaut de traqueur

Fusil à pompe spécialisé d'assaillant

Fusil à pompe automatique

Pistolet de poing

Pistolet-mitrailleur Stinger

Fusil de chasseur au coup par coup

Pistolet traqueur obscur (arme exotique)

Six-coups d'élite (arme exotique)

Le Dédoubleur (arme exotique)

Fusil de sniper explosif (arme exotique)

Nouveau moyen de transport

Après de longues heures d'attente, la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite est enfin disponible. Comme toujours de nombreux changements ont eu lieu sur le champ de bataille. Nous vous proposons, par le biais de ladans la matinée.Comme nous vous le disions, plusieurs changements majeurs ont eu lieu, modifiant grandement le gameplay de Fortnite. L'un d'entre eux, qui perturbera sans aucun doute celles et ceux se reposant sur ce système pour prendre le dessus sur leurs adversaires. Les joueurs ne seront, en effet, plus en mesure de construire pour se rendre à un endroit ou se défendre face à d'autres.Cependant, pour ne pas vous laisser sans défense,. Celui-ci se régénère même s'il tombe à zéro et prend le dessus sur le bouclier et les PV.Toujours côté gameplay pur, l. Que ce soit celle de base ou les sprints, vous vous déplacerez dorénavant plus vite dans Fortnite. Toutefois, une jauge est mise en place pour limiter le sprint plus rapide, pour ne pas en abuser.. À la manière d'Apex Legends, vous pourrez vous aider de vos mains pour vous rendre dans un lieu surélevé. Enfin, vous pourrez ouvrir des portes grâce à vos épaules, en sprintant dessus.Côté gunplay,, d'autres sont réintroduites :Si vous avez besoin de voyager vite, mais que vous n'avez pas de voiture,, lesquels vous permettent de vous propulser assez loin. Encore une fonctionnalité bien connue dans un autre battle royale.Pour finir avec ces nouveautés,. Une pioche personnalisable est également à débloquer avec le Passe de combat.