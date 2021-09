Fortnite s'offre une collaboration avec Balenciaga

Des skins Balenciaga dans Fortnite

Accessoire de dos Sac à logos

Accessoire de dos Sac à poches

Accessoire de dos Sac quotidien

Accessoire de dos Sac à camouflage

Pioche Sneaker incisif (avec cinq variantes de couleur)

Planeur Parasac à main

Revêtement Griffe inimitable

Emote Indifférence

Nous ne comptons plus les collaborations entre Fortnite et une marque, un univers ou un artiste, puisqu'elles s'enchaînent aussi vite que se déplace la lumière. Pour ce début de saison 8,, qui va donc s'inviter de différentes manières dans le battle royale.Dans un premier temps, et ce n'est pas une surprise,, mettant en avant la marque et son style particulier. Voici toutes les tenues qui seront disponibles :Notez en plus que la tenue capuche de Cabot est basée sur une collection authentique qui arrivera dans certains magasins.En plus de ces tenues, nous verrons aussi débarquer des accessoires de dos, un outil de collecte, un planeur ou encore un revêtement.Bien évidemment, si tous ces objets vont être disponibles dès le 21 septembre dans la boutique, celles et ceux n'ayant pas envie de dépenser de l'argent pourront tout de même récupérer quelques objets., qui arrivera donc sur le champ de bataille en tant que PNJ.Enfin, pour terminer avec cette collaboration, les joueurs auront la possibilité de se rendre dans l'accueil à la Une Étrange époque, qui recrée une authentique boutique Balenciaga.