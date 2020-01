Fortnite s'associe avec TikTok et propose un concours

Toujours avide d'innovations, Epic Games s'est cette fois-ci associé avec TikTok et propose un concours de danse, avec comme récompense, en plus des V-bucks, sa propre emote en jeu.

Concours Fortnite x TikTok, EmoteRoyaleContest

Comment participer au concours EmoteRoyaleContest ?

La communauté deest l'une des plus importantes et dévouées du monde vidéoludique, et les danses présentes dans le battle royale sont parfois utilisées dans la vie de tous les jours, que ce soit entre amis dans la cour de récréation, ou par certaines célébrités, à l'instar du footballeur français Antoine Griezmann, qui a déjà fêté ses buts avec des danses issues de. Et bien, sachez qu'avec un peu de chance, la prochaine danse utilisée qui pourrait faire le tour de la Terre pourrait bien être la vôtre.En effet, Epic Games a récemment annoncé qu'unde danse était organisé, en partenariat avec l'application, qui permet d'enregistrer de courte vidéo, lequel donnera la chance au vainqueur de voir sa dance intégrer le jeu via une emote, mais aussi repartir avec un total de 25 V-bucks et un pack VIP.Avant de commencer, Epic Games a expliqué que len'était ouvert qu'aux personnes de plus de 13 ans. Si cela est votre cas, sachez que ce dernier se déroule du 18 au 25 janvier, et que tous les joueurs souhaitant y prendre part devront obligatoirement partager leur danse (qui n'existe pas dans) avec comme fond musical celui proposé par le studio (fichier à télécharger ici ) avant la fin dusur. Pour que la vidéo soit prise en compte, il faudra l'accompagner du hashtag, sans quoi votre création ne sera pas examinée par Epic Games.Pour retrouver toutes les informations et les conditions légales de l'événement, rendez-vous sur le site officiel . Si vous n'avez pas encore téléchargé, sachez que l'application est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play.