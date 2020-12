Fortnite : Rétablir un ami, gagnez des récompenses en jouant avec un ami

Programme Rétablir un ami dans Fortnite

Récompenses Rétablir un ami dans Fortnite

Une partie ensemble → Émoticone rétablissement

Cinq parties ensemble → Musique du salon de modulation

Dix parties ensemble → Pioche serres bleues

Vingt parties ensemble → Revêtement iridescence

Epic Games vient de lancer un nouvel événement pour Fortnite , permettant. Le programme(Reboot a friend en version originale) vous demandera de jouer avec un ami avec lequel vous n'avez pas joué depuis plusieurs semaines ou mois. Après un certain nombre de parties lancées, des récompenses vous seront octroyées.Le but est donc relativement simple. Rendez-vous sur le site officiel et enregistrez-vous avec vos identifiants. Lorsque vous serez connecté, une liste d'amis sera proposée, dans laquelle vous allez devoir choisir. Choisissez bien, puisqu'un seul ami peut être rétabli lors de l'événement. Un lien vous sera ensuite donné, qu'il faudra envoyer à l'ami sélectionné s'il veut suivre la progression du défi.Ensuite, vous n'avez plus qu'à jouer un certain nombre de parties (voir ci-dessous), pour obtenir les récompenses exclusives et agrémenter votre casier de nouveaux skins.N'hésitez donc pas à reprendre contact avec l'un de vos anciens coéquipiers avec qui vous formiez un duo complémentaire, puisque cela vous permettra, en plus de prendre des nouvelles, de récupérer quelques récompenses.Vous avez jusqu'au 4 janvier 2021 pour faire ces 20 parties, après quoi l'événement prendra fin. Cependant, étant donné qu'il est en version bêta, il n'est pas impossible qu'Epic Games réitère l'opération plus tard.