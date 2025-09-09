Fortnite repousse la mise à jour du 9 septembre, quand sortira-t-elle ?

Epic Games n'a pas déployé, comme attendu, sa nouvelle mise à jour pour la saison 4 du chapitre 6. Celle-ci a pris du retard.
Normalement, les joueurs de Fortnite
auraient dû découvrir une nouvelle mise à jour ce mardi 9 septembre, la deuxième de la saison après celle parue le 27 août, qui n'a pas réellement concernée le mode battle royale. Malheureusement, elle a été reportée et Epic Games n'a pas communiqué sur le sujet
.
Report de la mise à jour du 9 septembre
Comme vous devez peut-être le savoir si vous avez consulté le calendrier des mises à jour de la saison 4 de Fortnite
, Epic Games devait publier quelque chose ce mardi dans la matinée. Seulement, rien ne s'est passé et plusieurs comptes experts en dataminage et en fuite ont simplement annoncé le report de cette mise à jour. Le fait que le compte twitter Fortnite Status ne communique rien confirme qu'aucune mise à jour ne devrait être publiée ce 9 septembre, retardant donc les nouveautés
.
Quand sortira la version 37.20 ?
Étant donné que les développeurs n'ont pas officiellement communiqué, nous n'avons pas de date pour la sortie de cette mise à jour
. Mais toujours selon les insiders, tels que HYPEX, celle-ci pourrait n'être reportée que d'un petit jour, et donc arriver ce 10 septembre
, toujours dans la matinée. Une communication officielle pourrait arriver ces prochaines heures.
Côté contenu, nous ne savons pas trop ce qui pourrait être implanté, mais de nouvelles fonctionnalités pourraient être introduites pour le mode Battle Royale, notamment en lien avec la thématique de la saison. Des skins seront très probablement dataminés, permettant de savoir ce qui intégrera la boutique ces prochains jours.
Quoi qu'il en soit, comme tout le temps, nous en saurons plus une fois la mise à jour disponible, ou si Epic Games prend la parole. N'hésitez pas à revenir sur notre site pour en savoir plus sur la prochaine mise à jour de Fortnite
, et suivre son actualité à travers notre portail dédié.
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