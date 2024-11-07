Fortnite Remix lance la deuxième semaine du chapitre 2, arrivée d'Eminem, retour des hélicoptères, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 novembre 2024 à 17h32
Du nouveau contenu vient d'arriver dans Fortnite Remix, mettant en avant Eminem et certaines autres choses.
Fortnite Remix lance la deuxième semaine du chapitre 2, arrivée d'Eminem, retour des hélicoptères, les détails
Moins d'une semaine après l'arrivée de Fortnite Remix, voici une première mise à jour de contenu. Outre le retour d'Eminem dans le battle royale, les joueurs vont pouvoir profiter de certaines choses, que nous vous détaillons ci-dessous.

Détail des nouveautés du 7 novembre de Fortnite Remix

Les nouveautés ne sont pas très importantes, mais un nouveau PNJ est disponible, Eminem. Celui-ci a même son lieu-dit, Spaghetti Grotto, qui se trouve au sud-est de l'île. Entrez dans ce lieu souterrain pour découvrir la zone et ses PNJ, qui n'hésiteront pas à vous attaquer.

lieu-emplacement-eminem
Si vous arrivez à battre Eminem, vous obtiendrez son arme (un minigun), son passe pour obtenir un précieux butin, mais aussi son aide jusqu'à la fin de la partie

eminem
Notez que les hélicoptères Choppas sont également réintroduits avec cette mise à jour. Nous en trouvons justement un à Spaghetti Grotto. Parfait pour se déplacer plus rapidement si vous n'avez pas de véhicule sous la main.

helico
Enfin, divers objets sont de retour, tandis que la tenue Eminem et ses accessoires sont de retour dans la boutique. Il sera notamment possible d'acheter les éléments suivants : 
  • La tenue Rap Boy revisité
  • La pioche Tronçonnépée
  • L'accessoire de dos Duo de bonbonnes
  • L'emote Mini caisse de Shady
Miniature vidéo

Fortnite Remix va continuer son évolution jusqu'à la fin de la saison, début décembre. De nouveaux défis sont aussi publiés tous les mardis.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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