Comment remercier le chauffeur de bus dans Fortnite ?

Remercier le chauffeur de bus sur PC

Par défaut, la touche à utiliser sur PC pour remercier le chauffeur de bus est « B ». Appuyez sur cette touche lorsque vous êtes dans le bus de combat et vous pourrez le remercier.

Remercier le chauffeur de bus sur Xbox

Sur les consoles Xbox, vous pouvez le faire en appuyant sur la flèche du bas « ↓ ». Appuyez sur cette touche lorsque vous êtes dans le bus de combat et vous pourrez le remercier.

Remercier le chauffeur de bus sur PlayStation

Sur les PS4 et PS5, le chauffeur du bus peut être remercié avec la flèche du bas « ↓ ». Appuyez sur cette touche lorsque vous êtes dans le bus de combat et vous pourrez le remercier.

Remercier le chauffeur de bus sur Nintendo Switch

Enfin, sur Nintendo Switch, il faut aussi appuyer sur la flèche du bas « ↓ » pour remercier le chauffeur de bus.

Que ce soit pour votre petit plaisir quotidien ou pour valider l'une des nombreuses quêtes saisonnières, vous pouvez, peut-être, être amené à. Et si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous ne savez pas trop comment faire pour y arriver, et c'est pourquoi nous vous donnons toutes les clés.Comme vous devez le savoir, dansvous êtes propulsé sur le champ de bataille par le biais du bus de combat, au tout début de la partie. Naturellement, ce bus n'est pas un bus fantôme et est bien piloté par une personne, que vous pouvez remercier avant de faire le grand saut et de tenter d'aller décrocher une nouvelle victoire finale. Le remercier pourrait d'ailleurs, dans certains cas, vous permettre de récupérer de l'XP, voire de valider un défi.Vous avez, probablement, dû remarquer au début de la partie, qu'une liste de joueurs s'affichait, ces derniers étant ceux qui ont remercié le chauffeur de bus. Si vous souhaitez y figurer, il suffit donc de faire de même.Rappelons que lors de la sortie de, en 2017, l. Ce n'est que près d'un an plus tard, en août 2018, que les développeurs ont ajouté cette fonctionnalité, pour faire plaisir à la communauté, qui avait appuyé sa demande avec une pétition signée par des milliers de joueurs.