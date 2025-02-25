Fortnite Reload devrait bientôt avoir une nouvelle carte

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 février 2025 à 17h43
Plus de six mois après sa sortie, le mode Reload de Fortnite, très apprécié, pourrait bénéficier d'une nouvelle carte.
Fortnite Reload devrait bientôt avoir une nouvelle carte
Depuis son lancement en juin 2024, le mode Fortnite Recharge (ou Reload en version originale), s'est imposé comme l'un des plus populaires du jeu, attirant des millions de joueurs avec son gameplay rapide et intense. Actuellement, ce mode propose deux cartes : Venture et Oasis, qui alternent toutes les 30 minutes. Mais selon les dernières fuites, une troisième carte serait en préparation, et son arrivée pourrait être imminente.

Une nouvelle carte Reload prévue avant mai 2025 ?

D'après Hypex, un leaker réputé de l'univers Fortnite, Epic Games prévoit d'ajouter une nouvelle carte Reload très prochainement. Si aucune date officielle n'a encore été communiquée, tout porte à croire qu'elle arrivera avant la fin de la saison 2 du chapitre 6, prévue pour le début du mois de mai.

Epic Games a déjà mené des sondages auprès des joueurs pour choisir le thème de cette nouvelle carte. Voici les options qui ont été proposées :
  • Inspirée des Chapitres 2 à 6
  • Basée sur la saison 2 du chapitre 2
  • Un mélange de jungle et d'environnement urbain
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Un retour aux lieux emblématiques de Fortnite ?

Si le choix se porte sur la saison 2 du chapitre 2, l'une des plus populaire du battle royale, il est fort probable que les lieux cultes fassent leur grand retour, mais nous pourrions très bien avoir un mélange des différents chapitres.

D'autres nouveautés à venir pour Reload

En plus de cette nouvelle carte, Epic prévoit aussi de modifier régulièrement la sélection des armes disponibles dans Reload. Selon les leakers, une nouvelle vague d'armes aura lieu toutes les une à deux semaines, rendant ce mode encore plus dynamique et imprévisible. Epic Games ne devrait pas tarder de nous en dire plus au sujet de l'évolution de Fortnite Recharge.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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